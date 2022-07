49 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt

28 Mal überreichte Landrat Heiko Schmid im Rahmen des Hilde-Frey-Stadtschulpreises Urkunden und Preisgelder für den Traumschnitt von 1,0. Der Gesamtschnitt der 36 Preisträgerinnen und Preisträger lag bei 1,1. Für die beste Abiturleistung im Fach Wirtschaft der Gebhard-Müller-Schule erhielt Franziska Birk den Rosemarie-Weber-Preis. Für weitere sehr gute Leistungen wurden elf junge Frauen und Männer, welche die Ausbildung als Konstruktions-, Zerspanungs- und Industriemechanikerin und -mechaniker abgeschlossen haben, mit dem Erich-Hoffmeister-Preis und einem Preisgeld von insgesamt 6 250 Euro ausgezeichnet.

Landrat Schmid freue sich sehr, dass mit Jürgen und Thomas Hoffmeister gleich Sohn und Enkel des Stiftungsgebers Erich Hoffmeister anwesend waren, hieß es in der Pressemitteilung der Stadt. Insgesamt konnte Schmid bei der letzten Preisverleihung in seiner Amtszeit 49 Preisträgerinnen und Preisträger mit einem Preisgeld von 18 100 Euro auszeichnen. Er machte bei der Preisverleihung deutlich: „Gerade in schwierigen Zeiten, in denen wir uns ohne Zweifel befinden, brauchen wir Menschen mit Vorbildfunktion, Menschen die Verantwortung übernehmen. Im Beruf, im Studium, im Ehrenamt, im freiwilligen sozialen Jahr oder wo auch immer.“

Besonders eingebracht haben sich Jule Feyen vom Wieland-Gymnasium (WG) und Julius von Lorentz vom Pestalozzi-Gymnasium. Beide wurden in diesem Jahr durch die Arbeitsgemeinschaft der Biberacher Schulleiterinnen und Schulleiter für den Hilde-Frey-Sonderpreis vorgeschlagen und auch ausgezeichnet. Den Sonderpreis erhalten nach dem Willen der Stifterin Hilde Frey, die von 1965 bis 1978 Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule war, Schülerinnen und Schüler, die herausragende Leistungen im schulischen oder außerschulischen Bereich erbracht haben.

In seiner Laudatio würdigte Schmid die herausragenden Leistungen der beiden Sonderpreisträger. Jule Feyen habe sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert. Sie habe sich viele Jahre im Schulsanitätsdienst des Wieland-Gymnasiums eingebracht und habe hier mehrere Zusatzausbildungen absolviert. In Corona-Zeiten sei sie besonders gefordert gewesen, beispielsweise bei der Organisation der Testungen und den zentralen Impfangeboten. Sie sei in der SMV aktiv gewesen, sei Ministrantin und auch Leistungssportlerin im Tennis.

Julius von Lorentz sei neben seinem schulischen Engagement vor allem im musischen Bereich sehr engagiert. Er spiele Cello und Klavier und habe bei verschiedenen Wettbewerben zahlreiche Preise gewonnen. Er unterstütze Schülerinnen und Schüler als Instrumentalbegleiter in der Abiturvorbereitung sowie bei Auftritten. Auch als Komponist sei er bereits erfolgreich. Seit 2020 sei er Jungstudent für Komposition an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim.

Die Preisverleihung wurde musikalisch durch Julius von Lorentz und Leonie Müller von der Bruno-Frey-Musikschule umrahmt. Johannes Riedel moderierte den Abend.

Den Hilde-Frey-Stadtschulpreis und Sonderpreis erhielten: Matthias-Erzberger-Schule: Tabea Figel, Anke Hafner, Christel Mazet, Nicole Moser, Joel Jonathan Staib; Wieland-Gymnasium: Jule Feyen, Benjamin Kerch, Jan-Patrick Otto, Manuel Unterriker, Bence Istvan Wieland; Gebhard-Müller-Schule: Jana Dornsiepen, Julia Hiller, Leonie Kammerer, Jessica Merk Nicole Schmucker; Karl-Arnold-Schule: Moritz Huckle, Benedikt Kahle; Landwirtschaftsschule: Manuel Miller, Anja Schrode; Pestalozzi-Gymnasium: Christoph Dernbach, Mike Felber, Hannah Fels, Sarah Häußler, Lilia Oost, Katharina Seif, Julius von Lorentz; Dollinger-Realschule: Kinga Klodczynska, Elias Schmid; Mali-Gemeinschaftsschule: Wael Alhusni, Karina Samsutdinov; Pflugschule: Ye Xintong; Bischof-Sproll-Bildungszentrum: Pia Bähr, Daniela Egger, Daniel Engel, Jasmin Imminger, Olivia Meaney, Elena Ströbele.

Der Rosemarie-Weber-Preis ging an: Gebhard-Müller-Schule: Franziska Birk.

Mit dem Erich-Hoffmeister-Preis wurden ausgezeichnet: Willi Berschiminski (FEINGUSS BLANK GmbH), Lukas Jakober (FEINGUSS BLANK GmbH), Patrick Scheffczyk (Franz Kessler GmbH), Andreas Schwemler (Handtmann Service GmbH & Co. KG), Theresa May (Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH), Philipp Gerner (Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH), Jonas Paul Glöckler (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG), Virginia Schultz (Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH), Jan Bauditz (Liebherr-Werk Biberach GmbH), Sven Ottinger (Liebherr-Werk Biberach GmbH), Jan Weissenberger (Häwa GmbH).