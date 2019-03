4500 Übernachtungen auf der Biberacher Hütte

Rund 3500 Mitglieder zählt der Deutsche Alpenverein, Sektion Biberach. Den stärksten Zuwachs gab es im vergangenen Jahr bei der Gruppe Jugend/Kinder. Das wurde bei der Hauptversammlung berichtet. Weitere Themen waren die Biberacher Hütte, die Bilanz des Wanderjahrs, der Jugendgruppe und die Pläne für 2019.

Hüttenwart Thomas Haile berichtete von der Biberacher Hütte. Obwohl der Saisonbeginn wegen Umbauarbeiten erst später erfolgte, seien rekordverdächtige 4500 Übernachtungen verzeichnet worden, sagte er. Die Hütte erhielt eine neue Küche, die mit sieben Helikopter-Flügen auf den Berg transportiert wurde. Neben dem Kücheneinbau standen unter anderem noch Dachreparaturen und restliche Fliesenlegerarbeiten an.

2019 sei neben anderen Arbeiten auch die Umstellung der Gasversorgung vorgesehen, kündigte Haile an. Neue Vorschriften ließen einen Transport des großen, schweren Gastanks wie bisher nicht mehr zu. Daher werde auf Flaschengas umgestellt. Die Hüttenöffnung ist laut Haile für den 21. Juni geplant. Er selbst brachte es 2018 wieder auf unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden, auch seine freiwilligen Helfer leisteten viele Arbeitsstunden.

Sich um die Wege und Stege um die Biberacher Hütte zu kümmern, bedeutet ebenfalls einen Zeit- und Kraftaufwand. Wegewart Bernd Buder versucht Wegepatenschaften einzurichten, um die Arbeit überschau- und individuell planbar zu machen.

Das Wanderjahr 2018 verlief sehr gut, heiß es bei der Versammlung. Nur sieben von 34 Touren mussten wegen schlechten Wetters oder Krankheit der Tourenleiter abgesagt werden. 2019 sind 33 Touren geplant.

Die Jugendgruppe bietet trotz fehlender eigener Kletterhalle vielfältige Aktivitäten an, darunter das Oster- und Pfingstcamp, ein Sommerferienprogramm, den Kletterturm an Schützen und den Fajuki-Tag. In der Sektion neu etabliert werden soll eine Mountainbikegruppe. Starten soll sie mit einem Auftaktabend am 18. März im Alpenvereinshaus für alle Interessierten.

Vorgestellt wurden auch die Aktivitäten der Skitourengruppe und die Angebote der Hochtourengruppe mit. Bei den Wahlen wurde Moritz Pfarr zum neuen Materialwart bestimmt, Jugendgruppenleiter Philippe Pieper wurde in den Vorstand berufen. Geehrt wurden Karl Hildenbrand und Wilfried Pfitzer. Sie sind seit 60 Jahren im DAV. Für 50 Jahre wurden Karl Bammert, Marianne Döllinger, Armin Egger, Marlene Goeth, Franz-Josef Götz, Walter Hartmann, Klaus Hassler und Manfred Maierhans ausgezeichnet, für 40 Jahre Hans Braunger, Ernst Hartmann und Raymund Wöller.