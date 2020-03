45 bestätigte Corona-Fälle - Landrat Schmid rechnet mit weiteren Einschränkungen

Das Landratsamt Biberach hebt seine Allgemeinverfügung vom 16. März auf und reagiert damit darauf, dass das Land Baden-Württemberg in seiner aktuellen Rechtsverordnung geregelt hat, dass keine Veranstaltungen und Versammlungen mehr stattfinden dürfen.

„Endlich hat das Land Baden-Württemberg erkannt, dass noch weitere Einschnitte in das öffentliche Leben notwendig sind, dass keine Veranstaltungen und Versammlungen mehr stattfinden dürfen und zwar unabhängig davon, wie viele Personen es sind und unabhängig davon, ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel sagt Landrat Heiko Schmid. Der Landkreis sei einen Schritt voraus gewesen sei dafür „aus völlig unverständlichen Gründen teilweise hart angegangen“ worden.

„Soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren“

„Ich bin mir auch sicher, dass weitere einschränkende Schritte folgen müssen und werden“, so der Landrat weiter. „Darauf müssen wir uns wohl einstellen und vorbereiten. Nur so lässt sich die Virusverbreitung verlangsamen, sagen uns die Experten. Man muss mehr denn je die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren.“

Schmid zitiert in diesem Zusammenhang Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom vergangenen Montag: „Sagen Sie nicht: ,Ich bin jung und stark, mich trifft das nicht!‘ Sagen Sie: ,Ja, ich übernehme Verantwortung. Für meine Familie, für Eltern und Großeltern, für Alte und Schwache. Für mein Dorf und meine Stadt. Für mein Land!‘ Ich versichere Ihnen: Ihre Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten.“

Auf Schutzbedürftige konzentrieren

Man müsse zudem darüber nachdenken, wie das Gesundheitssystem weiter geschützt werden könne und sich auf Schutzbedürftige wie ältere Menschen, Pflegebedürftige und chronisch Kranke konzentrieren.

Mehr entdecken: Landratsamt Biberach untersagt alle Veranstaltungen und Versammlungen

„Es macht auch zunehmend mehr Sinn, uns aufgrund der endlichen Testkapazitäten bei den Tests auf Kranke und besondere Personengruppen zu konzentrieren. Menschen mit mildem Krankheitsverläufen empfiehlt unser Gesundheitsamt dringend Kontakte möglichst einzuschränken und daheim zu bleiben, bis sie wieder ganz gesund sind“, sagt Schmid.

„Solidarität untereinander, die guttut“

„Mein Dank richtet sich in diesen Tagen ganz besonders an die Ärztinnen und Ärzte, an das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, an alle, die Dienst in den sogenannten Blaulichtorganisationen tun“, so der Landrat.

Ebenso danke er allen, die in den Krisenstäben der Städte, Gemeinden, im Landratsamt und an den Bürgertelefonen arbeiten und den Menschen, die die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und notwendigen Dienstleistungen aufrechterhalten. „Wir spüren in unserem Landkreis eine außerordentliche Solidarität untereinander, die guttut und gerade in dieser kritischen Situation für die Zukunft auch Mut macht.“

Unterdessen hat das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch sieben weitere bestätigte Coronafälle gemeldet.

Es handelt sich um fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 32 und 70 Jahren. Sie wurden häuslich isoliert und das Kreisgesundheitsamt versucht, die Kontaktpersonen zu ermitteln.

Nach derzeitigem Stand (Mittwoch, 18. März, 16 Uhr) gibt es im Landkreis Biberach 45 bestätigte Fälle. Rund 200 Testergebnisse sind noch offen, sodass mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen gerechnet werden muss.