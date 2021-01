4,4 Millionen Euro fließen in den Landkreis Biberach

Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro in den Landkreis Biberach. Das teilt das Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in einer Pressemeldung mit. Mit 98 geförderten Projekten werde ein Investitionsvolumen von rund 41,6 Millionen Euro angestoßen. Im Programmjahr 2021 werden landesweit mit 100,2 Millionen Euro insgesamt 1746 Projekte in 516 Kommunen gefördert.

Das ELR ist das zentrale Förderprogramm des Landes zur Weiterentwicklung seiner ländlich geprägten Dörfer und Städte. Unterstützt werden unterschiedliche Projekte von Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden in den vier Förderschwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen. Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) sieht in den Zuschüssen einen „enormen Schub für das Leben, Wohnen und Arbeiten im Wahlkreis Biberach. Wir brauchen vor Ort Wohnraum, eine gute Grundversorgung und Arbeitsplätze.“ Nicht zuletzt habe die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig die örtlichen Bäckereien, Metzgereien, Dorfläden, Handwerksbetriebe, Unternehmen und Dorfgasthäuser wirtschaftlich wie gesellschaftlich seien. „Diese Strukturen zu erhalten sowie neue Projekte und Innovationen zu unterstützen, betrachte ich als wichtige Aufgabe des Landes“, so Dörflinger weiter.

An diese Städte und Gemeinden gehen die Zuschüsse:

Alleshausen: Grundversorgung (48 570 Euro); Attenweiler: Attenweiler: Innenentwicklung/Wohnen (54 890 Euro), Rupertshofen: Grundversorgung (102 550 Euro); Bad Schussenried: Innenentwicklung/Wohnen in Kürnbach (20 000 Euro), Otterswang (12 660 Euro) und Reichenbach (29 600 Euro), Otterswang: Grundversorgung (188 920 Euro); Burgrieden: Bühl: Innenentwicklung/Wohnen (53 025 Euro); Dettingen: 211 130 Euro für vier Projekte; Dürmentingen: Innenentwicklung/Wohnen in Dürmentingen (90 000 Euro) und Heudorf am Bussen (20 000 Euro); Eberhardzell: Innenentwicklung/Wohnen in Eberhardzell (31 840 Euro) und Mühlhausen (20 000 Euro), Arbeiten in Eberhardzell (98 600 Euro) und Oberessendorf (111 870 Euro), Oberessendorf: Gemeinschaftseinrichtungen (251 720 Euro); Erlenmoos: Eichbühl: Innenentwicklung/Wohnen (6600 Euro); Erolzheim: 40 000 Euro für zwei Projekte; Ertingen: Innenentwicklung/Wohnen in Binzwangen (25 000 Euro) und Erisdorf (47 350 Euro); Ingoldingen: Innenentwicklung/Wohnen in Degernau (20 000 Euro), Ingoldingen (51 080 Euro) und Winterstettenstadt (77 000 Euro): Kanzach: Kanzach: Arbeiten (36 350 Euro); Langenenslingen: Andelfingen: Innenentwicklung/Wohnen (33 880 Euro); Laupheim: Untersulmetingen: Innenentwicklung/Wohnen (20 000 Euro); Maselheim: Innenentwicklung/Wohnen in Äpfingen (56 500 Euro) und Laupertshausen (50 530 Euro); Mietingen: Baltringen: Innenentwicklung/Wohnen (20 000 Euro), Arbeiten (61 210 Euro); Mittelbiberach: Reute: Innenentwicklung/Wohnen (74 230 Euro); Ochsenhausen: Innenentwicklung/Wohnen in Laubach (9480 Euro) und Reinstetten (99 420 Euro), Laubach: Arbeiten (10 100 Euro); Riedlingen: Grüningen: Innenentwicklung/Wohnen (12 390 Euro), Riedlingen: Arbeiten (562 710 Euro); Rot an der Rot: 599 800 Euro für fünf Projekte; Schemmerhofen: Innenentwicklung/Wohnen in Alberweiler (20 000 Euro), Altheim (28 560 Euro) und Schemmerberg (155 000 Euro); Schwendi: Innenentwicklung/Wohnen in Bußmannshausen (50 000 Euro), Großschafhausen (50 000 Euro), Hörenhausen (115 000 Euro), Schönebürg (76 360 Euro), Schwendi: Arbeiten (7960 Euro); Steinhausen/Rottum: Steinhausen/Rottum: Innenentwicklung/Wohnen (81 420 Euro); Unlingen: Unlingen: Innenentwicklung/Wohnen (25 000 Euro); Uttenweiler: Innenentwicklung/Wohnen in Offingen (20 000 Euro) und Uttenweiler (81 600 Euro); Wain: Wain: Innenentwicklung/Wohnen (6080 Euro), Gemeinschaftseinrichtungen (356 840 Euro), Arbeiten (78 240 Euro).