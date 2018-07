43-Jähriger stürzt mit Mountainbike

Mit leichten Verletzungen ist ein 43-jähriger Radfahrer nach einem Unfall am Montag in Biberach ins Krankenhaus gekommen. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mountainbike in der Riedlinger Straße stadteinwärts. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen transportierte den 43-Jährigen in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Fahrrad schätzt die Polizei auf ungefähr 100 Euro.

Die Polizei rät: Das Risiko von Stürzen mit Fahrrädern kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie. Die dann drohenden Folgen, schwere oder manchmal sogar tödliche Verletzungen, können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Die Polizei wirbt deshalb dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.