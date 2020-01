42 Kilo: Zollbeamte stellen Wasserpfeifentabak in Shisha-Bars sicher

Insgesamt 42 Kilogramm Wasserpfeifentabak haben Kontrollbeamte des Ulmer Hauptzollamts am Mittwoch in vier Shisha-Betrieben im Raum Biberach beschlagnahmt.

Die Inhaber gaben an, nichts von den tabakrechtlichen Vorschriften gewusst zu haben. Also leisteten die Beamten Aufklärungsarbeit und hinterließen Merkblätter, die den steuerlichen Umgang mit dem Verkauf und der Abgabe von Shisha-Tabak erläutern.

Zwei Minderjährige in einem Lokal aufgefunden

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung leiteten die Zöllner zudem vier Strafverfahren gegen die Betreiber ein; außerdem vier Bußgeldverfahren beziehungweise Verwarnungen, weil gegen den sogenannten Kleinverkaufsverpackungszwang verstoßen wurde.

Polizeibeamte, die an den Kontrollen beteiligt waren, stellten zwei Minderjährige in einem Lokal fest und erstatteten Anzeige. Außerdem beteiligten sich Kräfte des Landratsamts Biberach (Lebensmittelüberwachung, Gesundheitsamt und Brandschutz) sowie Beamte des Ordnungsamts Biberach an den Maßnahmen.

Aufgrund der hohen Anzahl festgestellter Verstöße werden die Behörden den Kontrolldruck aufrechterhalten.