42 Jahre kommunalpolitisch engagiert

Kurz nach seinem 85. Geburtstag ist Hans Dobler am 21. Dezember verstorben, keine zwei Wochen später auch seine Frau Magdalena. Bei einer Trauerfeier am Freitag in der Pfarrkirche Ringschnait würdigte OB Norbert Zeidler den Verstorbenen: Die Stadt Biberach und die Ortschaft Ringschnait seien ihm und seiner Frau Magdalena zu großem Dank und Respekt verpflichtet.

Große Projekte in Ringschnait umgesetzt

Hans Dobler sei ein „kommunalpolitischer Langstreckenläufer“ gewesen, sagte der OB. 42 Jahre sei er in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen für seine Heimat, für Winterreute, für Ringschnait und die Stadt Biberach politisch engagiert gewesen: 1962 wurde er mit 27 Jahren in den Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Ringschnait gewählt. Von 1988 bis 2004 übernahm er die verantwortungsvolle Aufgabe des Ortsvorstehers von Ringschnait. In seine Ära fielen große Projekte wie die Ausweisung der Wohngebiete Reutele, Sachsen und Krautgärten, der Neubau und die Sanierung der Grundschule und des Rathauses sowie der Kindergartenneubau, der Neubau der Kapelle in Winterreute, die Friedhofserweiterung, die Anlage eines zweiten Rasenspielfelds und der Neubau der Dürnachhalle.

2004 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Bei alledem habe sich Dobler durch Fingerspitzengefühl und auch politisches Geschick ausgezeichnet, sagte Zeidler. Und selbstverständlich sei so eine Persönlichkeit auch im Vereinsleben seines Ortes eine feste Größe gewesen, einer dem man vertraute, dem die Belange aller Vereine am Herzen lagen. Für sein immenses Engagement sei Hans Dobler auf vielfältige Weise geehrt worden: etwa mit der Bürgerurkunde der Stadt, der Ehrenmedaille des Gemeindetages und 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz.

Spreche man mit Weggefährten von Hans Dobler, so stoße man immer wieder auf drei Eigenschaften, so Zeidler. Erstens seine große Leidenschaft, seine Hingabe für das Gemeinwesen und seine Mitbürger. Zum Zweiten den enormen Rückhalt, den er bei seiner Frau und seinen fünf Kindern gehabt habe. Und drittens habe er sich durch eine positive Grundeinstellung zum Leben ausgezeichnet.