42-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Samstag in Biberach einen Autofahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Beamten den 42-jährigen Fahrer gegen 15.35 Uhr in der Gaisentalstraße. Die Überprüfung ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem stellten die Beamten Anzeichen von Drogenbeeinflussung fest. Da der freiwillige Drogenvortest positiv war, wurde eine Blutentnahme gemacht. Der Autofahrer trägt die Kosten für die Blutentnahme und muss sich wegen der Fahrt unter Drogenbeeinflussung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei fertigte eine Anzeige.