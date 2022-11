4000 Euro für den Verein STEP Gambia

Der Gesamtelternbeirat des Bischof-Sproll-Bildungszentrums hat 4000 Euro an den Biberacher Verein STEP gespendet. Bei der jüngsten Sitzung des Elternbeirats hat Susanne Lamke den symbolischen Scheck an die ehemalige Schülerin Sonja Drammeh übergeben. Die großzügige Spende geht an den von ihr und ihrem Mann gegründeten Verein STEP Gambia. „Für einen kleinen Verein wie unseren, ist diese Summe ein riesengroßer Beitrag zu unserem Herzensprojekt: der Schule für gehörlose Kinder und Jugendliche“, freut sich Sonja Drammeh. Ziel ist es, diese Schule in der Stadt Brikama baulich zu erweitern. „Da wir dieses Jahr mit der Oberstufe begonnen haben und diese in den nächsten zwei Jahren ausgebaut wird, benötigen wir Klassenräume. Außerdem sollen in dem Gebäude Werkstätten entstehen und diese müssen ausgestattet werden.“ Mit dem gespendeten Betrag seien sie ihrem Ziel ein großes Stück nähergekommen.

Auch Mike Stützle, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, bedankt sich: „Wir freuen uns wirklich sehr über die Unterstützung aus der schwäbischen Heimat. Es ist schön, dass wir Menschen von unserem Tun in Gambia begeistern können.“ Trotzdem fehle noch ein wenig Geld, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Im Februar fliegt Sonja Drammeh wieder nach Gambia, hält einen Workshop für die Lehrkräfte der Schule für Gehörlose, bespricht das weitere Vorgehen und besucht die anderen Kooperationspartner des Vereins. „Es gibt eine Menge zu tun in diesem kleinen wundervollen Land und ich freue mich drauf.“ Weitere Infos über den Verein und das Spendenkonto gibt es online unter: www.stepgambia.com