40 Teams treten in der Wilhelm-Leger-Halle an

Nachwuchskicker von 40 Mannschaften sind am kommenden Wochenende in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle im Einsatz. Am Samstag, 3. März (9 bis 17.35 Uhr), steigen zwei E-Jugendturniere mit jeweils zehn Teams. Am Sonntag, 4. März (9 bis 18 Uhr), mischen bei zwei F-Jugendturnieren ebenfalls jeweils zehn Teilnehmer mit. Veranstalter ist der FC Wacker Biberach.

Beim ersten E-Jugendturnier am Samstagvormittag spielen der FC Wacker Biberach, TSV Pfuhl, TSV Riedlingen,TSV Blaubeuren und die SG Altheim in der Vorrundengruppe A. Zur Vorrundengruppe B gehören der SV Reinstetten, der SV Äpfingen, der VfL Munderkingen, der SV Sulmetingen und der SV Rissegg. Turnierbeginn ist um 9 Uhr.

Das zweite E-Jugendturnier am Samstagmittag beginnt um 13.30 Uhr. In der Vorrundengruppe A treten der FC Wacker Biberach, der TSV Pfuhl, der FC Strass, der TSV Riedlingen und die SGM Schlachters/Hergensweiler an. Die Vorrunden-Gruppe B setzt sich so zusammen: FV Biberach, SV Haisterkirch, FV Senden, FC Friedrichshafen, SV Baustetten.

Am Sonntagmorgen geht es um 9 Uhr mit dem ersten F-Jugendturnier weiter. Dabei treffen in der Vorrundengruppe A der FC Wacker Biberach, der FC Mittelbiberach, der SV Ringschnait, der TSV Neu-Ulm und die SGM Achstetten aufeinander. In der Vorrundengruppe B messen sich der FV Altheim, der VfL Munderkingen, der SV Erlenmoos, der TSV Riedlingen und die SGM Oggelshausen/Seekirch. Am Sonntagmittag folgt ab 13.45 Uhr das zweite F-Jugendturnier. Dabei sind der FC Wacker Biberach, der TSV Neu-Ulm, der TSV Pfuhl, die SGM Achstetten und die SGM Muttensweiler in der Vorrundengruppe A eingeteilt. In der Vorrundengruppe B spielen der FV Biberach, der TSV Blaustein, der TSV Riedlingen, der VfL Munderkingen und der SV Rissegg.

Bei allen Turnieren wird in der Vorrunde in Fünfergruppen im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt, um die Halbfinalisten zu ermitteln. Deren Sieger stehen sich dann in den Endspielen gegenüber.