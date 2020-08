40 Schüler absolvieren Technikerprüfung

Trotz Corona-Krise hat in der Karl-Arnold-Schule (KAS) der Unterrichtsbetrieb seit Anfang Mai wieder begonnen. Und viele Schüler brachten erfolgreich zu Ende, was sie vor einigen Jahren begonnen hatten. So jüngst die etwas Älteren der Gewerblich-Technischen Schule im Süden Biberachs. 40 Absolventen sind jetzt „Staatlich geprüfte Techniker, Fachrichtung Maschinenbau“.

Das Besondere in diesem Jahr war die Teilnahme der sogenannten Teilzeittechniker, die neben ihrer täglichen Erwerbstätigkeit an zwei Abenden und am Samstagvormittag vier Jahre die Schulbank drückten. Aus ihren Reihen erhielt den Preis des Landrats mit einem Durchschnitt von 1,2 Joachim Schneider. Bei der zweijährigen Vollzeitklasse lag der Gesamtdurchschnitt bei 2,0, bei den Teilzeittechnikern bei 2,4.

Im kommenden Schuljahr wird die KAS sowohl eine Vollzeit- und eine Teilzeitklasse anbieten. Bewerbungen sind jetzt an der Schule möglich.