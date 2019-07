40 Jahre Tennissport in Stafflangen

Der Tennisclub Stafflangen feiert am Wochenende seit 40-jähriges Bestehen. Mit vielen Eigenleistungen hat sich der Verein gut entwickelt.

Im damaligen „Grünen Baum“ in Stafflangen ist am 28. April 1979 der Tennisclub Stafflangen gegründet worden. Bereits einige Jahre vor den großen Erfolgen von Boris Becker und Steffi Graf sollte auch in Stafflangen Tennis gespielt werden. Bei dieser Versammlung wurde Manfred Morlock zum Vorsitzenden gewählt.

Nach intensiven Planungsgespräch beschloss der TC Stafflangen bei seiner zweiten Hauptversammlung im April 1980 den Bau von zwei Tennisplätzen in der Aye. Der Beschluss wurde schnell verwirklicht. Unter Anleitung des Platzwarts Klaus Lang senior wurden in wenigen Monaten nahezu ausschließlich in Eigenleistung zwei Tennisplätze geschaffen.

Aber das Bauen ging bald weiter. Schon bald stellte sich nämlich heraus, dass es mit dem Bau der Tennisplätze nicht getan war. Umkleideräume waren von Nöten, genauso wie ein Raum für gesellige Veranstaltungen. Auch im Hinblick auf eine geplante Teilnahme an einer Verbandsrunde war dies alternativlos. Und so wurde das Projekt „Bau eines Tennisheimes“ mit viel Elan im November 1981 in Angriff genommen. Alle Mitglieder beteiligten sich mit Eigenleistungen, gerade auch in der Vorstandschaft waren entsprechende handwerkliche Fachkräfte im Einsatz. Mit einer Silvesterparty 1982 konnte der Abschluss diese Gemeinschaftsleistung gefeiert werden.

Die nächste große Baumaßnahme war die Erweiterung der Tennisanlage von zwei auf fünf Plätze im Jahre 1991.

Denn im Zuge des aufkommenden Tennisbooms wuchs die Mitgliederzahl ständig, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Bis zu etwa 70 Kinder und Jugendliche waren in dieser Zeit Mitglied im Tennisclub, die alle während der Sommermonate ein kostenloses Training bei vereinsinternen Trainern bekamen. Dann ebbte der Tennisboom etwas ab, auch der TC Stafflangen hatte rückläufige Mitgliederzahlen zu verzeichnen. In den vergangenen Jahren jedoch ist wieder eine deutliche Steigerung der Mitgliederzahlen feststellbar.

In all den Jahren hat der TC Stafflangen sein Augenmerk auf zwei Schwerpunkte gelegt: Die sportliche Orientierung und die Geselligkeit und die Pflege der Gemeinschaft. Seit 1983 nimmt der TC Stafflangen deswegen mit verschiedenen Mannschaften an der Verbandsrunde des WTB teil. Diese Saison sind insgesamt fünf Mannschaften für den TC Stafflangen am Start: Kids-Cup, Juniorinnen, Damen, Herren 40, Herren 50.

Im Bereich der Geselligkeit spielt das Tennisheim eine wesentliche Rolle, das seit seinem Bau vor rund 37 Jahren von den Mitgliedern an den Wochenenden während der Tennissaison bewirtet wird.

Überhaupt ist Kontinuität ein wichtiges Kennzeichen des Tennisclubs Stafflangen. Zahlreiche Vorstandsmitglieder übten und üben ihre Vorstandsämter schon seit Jahrzehnten aus. In den vergangenen 40 Jahren hatte der TC Stafflangen nur drei Vereinsvorsitzende: Manfred Morlock, Helmut Lutz und jetzt Gerhard Russ. Dies zeige die genannte beschriebene Kontinuität sowie den guten Geist, der im TC Stafflangen in all den Jahren herrschte und immer noch erfahrbar ist, teilt der Verein mit.

Und so kann der TC Stafflangen auf gute 40 Jahre zurückblicken. Und dies wird entsprechend am Samstag, 27. Juli, gefeiert: „Tennisspielen für Jedermann“ ist möglich. Wer seineKraft testen will, kann ein Aufschlagmessgerät ausprobierenn, das bereti steh. Am Abend findet ein Fest in geselliger Runde auf der Tennisanlage statt.