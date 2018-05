40 Jahre im Dienst der Bildung

Hildegard Ostermeyer, Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule (MES), begeht in diesen Tagen den 40. Jahrestag ihres Dienstbeginns. Die vom Ministerpräsidenten unterzeichnete Jubiläumsurkunde erhielt sie im Tübinger Regierungspräsidium. Gefeiert wurde im Rahmen einer kurzen Feierstunde mit dem Kollegium.

1978 startete sie ihre berufliche Laufbahn mit dem Referendariat in den Fächern Ernährungslehre, Wirtschaftskunde und Geschichte/Gemeinschaftskunde in Friedrichshafen, am 1. Februar 2004 übernahm sie die Schulleitung an der MES. Unter ihrer Führung wurde insbesondere der gymnasiale Bereich ausgebaut. Neben der ernährungswissenschaftlichen und der biotechnologischen Richtung wurden auch das sozial- und gesundheitswissenschaftliche Gymnasium in das Portfolio der Schule aufgenommen, die gymnasiale Oberstufe ausgebaut und die gymnasiale Mittelstufe eingeführt. Neue Schularten wurden aber auch in anderen Bereichen wie der Altenpflege etabliert.

Migranten liegen ihr am Herzen

Besonders am Herzen liegen Ostermeyer die Klassen, in denen junge Flüchtlinge beschult werden. Es ist der Oberstudiendirektorin wichtig, dass die jungen Migranten durch das Erlernen der deutschen Sprache und eine entsprechende Grundbildung eine Perspektive erhalten. In den 14 Jahren ihrer Tätigkeit als Schulleiterin ist es ihr stets ein besonderes Anliegen, ihre Kollegen durch einen kooperativen Führungsstil in ihrer Fort- und Weiterentwicklung zu unterstützen und zu fördern. Gegenseitiges Vertrauen sei die Basis für ein gewinnbringendes kollegiales Verhältnis, so Ostermeyer. Dies wiederum schaffe für die Lehrkräfte eine Atmosphäre, in der sie mit hoher Qualität unterrichten können. Davon profitierten letztlich die Schüler.

Um die gute Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben zu pflegen, sucht die Schulleiterin regelmäßigen Kontakt mit den Ausbildungsstätten. Auch die Kontaktpflege mit den zahlreichen anderen Kooperationspartnern der Schule wie sozialpädagogischen Einrichtungen, Schulen im In- und Ausland sowie den Medien sind ihr wichtig. Auch zu den übergeordneten Stellen wie Kultusministerium und Regierungspräsidium ist Ostermeyer stets um einen regelmäßigen Austausch zu Fragen der Schulentwicklung bemüht. Für die MES, eine Schule in Kreisträgerschaft, ist zudem ein regelmäßiger und vertrauensvoller Kontakt mit dem Landratsamt selbstverständlich.

Auch die Angebote, die über die Schullaufbahnen hinausgehen, liegen der Schulleiterin am Herzen. Als Vorstandsmitglied des Biberacher Fördervereins für berufliche Fortbildung (FbF) engagiert sie sich für ein großes Qualifizierungsangebot für Berufstätige. In diesem Kontext ist auch die Bildungspartnerschaft von FbF, der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (FHM) und der MES zu sehen. Ostermeyer freut sich, dass es der MES in Kooperation mit der FHM und dem FbF gelungen ist, einen Bachelor-Studiengang anbieten zu können.