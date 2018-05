40 Fußballteams kicken in der Malihalle

Der FC Wacker Biberach setzt am Wochenende seine Hallenfußball-Serie der Junioren fort. Am Samstag (ab 9 Uhr) zeigen 20 D-Jugendteams bei zwei Turnieren in der Malihalle ihr Können, am Sonntag (ab 9 Uhr) spielen an gleicher Stelle 20 Mannschaften bei zwei C-Jugendturnieren.

Zum ersten D-Jugendturnier am Samstag (9 bis 13.05 Uhr) finden sich zehn Mannschaften in der Malihalle ein. In der Vorrundengruppe A spielen der SV Rissegg, SSV Emerkingen, TSV Neu-Ulm, die TSG Achstetten und ein Wacker-Team. In der Gruppe B peilen der SV Bad Buchau, SV Oberteuringen, die SF Donaurieden, SGM Haisterkirch/Molpertshaus und die SG Aulendorf den Einzug ins Halbfinale an, für das sich jeweils die beiden Erstplatzierten qualifizieren.

Anschließend steigt das zweite D-Jugendturnier in der Malihalle von 13.45 bis 17.50 Uhr. Gespielt wird im gleichen Modus wie am Vormittag, zunächst also in zwei Fünfergruppen. In der Gruppe A treffen der SV Oberzell, der TSV Neu-Ulm, die SG Aulendorf, die SGM Altheim/Schemmerberg und der FC Wacker aufeinander. Die Gruppe B bilden die SGM Ummendorf, die TSG Ailingen, die TSG Ehingen, der FV Olympia Laupheim und der SV Bad Buchau.

Im gleichen Modus geht es in der Malihalle auch am Sonntag beim ersten Turnier der C-Jugend weiter, ab 9 Uhr laufen die Vorrundenspiele. Der SV Rissegg, de rSV Reute, die SGM Herlazhofen/Friesenhofen, die SGM Bad Wurzach/Arnach und eine Vertretung von Veranstalter FC Wacker treffen in der Gruppe A aufeinander. Die SGM Achstetten, die SGM Federsee, die SGM Mochenwangen/Wolpertswende, der TSV Gammertingen und der VfB Ulm gehören zur Gruppe B. Um 12.45 Uhr folgt das erste Halbfinalspiel, das Finale um 13.17 Uhr.

Das zweite C-Jugendturnier am Sonntag beginnt um 13.45 Uhr und endet um 18.15 Uhr. Die Einteilung in der Vorrunde, Gruppe A: SV Rissegg, SV Uttenweiler, SGM Herlazhofen/Friesenhofen, TSV Türkgücü Ehingen, FC Wacker Biberach. Gruppe B: TSV Neu-Ulm, SGM Mochenwangen/Wolpertswende, SGM Bad Wurzach/Arnach, SGM Rulfingen, VfL Munderkingen.