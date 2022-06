4-Tages-Reise des VdK Ortsverbands Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Angebot, 4 Tage in der Kneipp-Stadt Bad Wörishofen, nahmen die Mitglieder nach der zweijährigen Zwangspause durch Corona gerne an. Nach kurzer Fahrt warteten Mitarbeiterinnen im Kneipp-Bund-Hotel auf die Gruppe und empfing sie zur Begrüßung mit Kaffee und Kuchen. Nach der Hotelführung und dem Zimmerbezug lud das schöne Wetter doch gleich zu einem Spaziergang durch den nahegelegenen Kurpark ein. Im Programm wurden verschiedene Kneippanwendungen und eine Stadtführung, bei der das Leben und Wirken des Pfarrers Sebastian Kneipp nähergebracht wurde, angeboten. Für alle, die gerne barfuß gehen wollten, war der Besuch des 1550 Meter langen Barfußpfades im Kurpark Bad Wörishofen ein unvergessliches Erlebnis. Alles in allem kann der VdK-Ortsverband Biberach diesen Ausflug als gelungene Reise verbuchen.