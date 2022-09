38 Teilnehmer aus fünf Partnerstädten

Nach zwei Jahren Unterbrechung konnte in diesem Jahr das Kulturamt der Stadt Biberach endlich wieder Deutsch-lernende Schüler aus den Partnerstädten zu einem einwöchigen Deutsch-Intensiv-Kurs nach Biberach einladen. Nach Angaben des Vereins „Städte Partner Biberach“ (StäPa) war die Freude groß, dass sich rund 40 Schülerinnen und Schüler für eigentlich „nur“ 30 Plätze beworben hatten,vor allem da zuerst nicht absehbar war, wie es mit der Reisefreudigkeit oder -möglichkeit in den Partnerstädten ausschaut. Schließlich wurde entschieden, niemanden abzuweisen und ausnahmsweise den Kurs mit so vielen Teilnehmern durchzuführen, teilen die Verantwortlichen mit. Erfreulicherweise fanden sich auch genügend Gastgeber zur Beherbergung der Gäste.

Am Montagmorgen konnten die beiden Lehrkräfte Luitgard Eckert und Walter Patschke zusammen mit Julian Gröschl vom Kulturamt, der die erkrankte Hauptorganisatorin Josepha Brugger vertrat, und der StäPa-Vorsitzende Hans-Bernd Sick insgesamt 38 Teilnehmer aus den fünf Partnerstädten Asti, Schweidnitz, Telawi, dem Tendring District und Valence in der Dollinger-Realschule begrüßen. Die Schüler wurden von Montag- bis Samstagvormittags jeweils vier Stunden unterrichtet. Dazu gab es ein gemeinsames Rahmenprogramm mit Stadtführung, Ausflügen nach Ulm und Friedrichshafen, sowie Bowling oder Klettern. Begleitet wurde die Gruppe dabei von Auszubildenden der Stadtverwaltung und StäPa-Mitgliedern.

An einem Nachmittag wurde unter der Anleitung von StäPa-Mitgliedern Salate zubereitet, die am Abend bei einem Grillfest des StäPa zusammen mit den Gasteltern, als kleines Dankeschön für deren Unterstützung, verspeist wurden. „An diesem Abend haben wir das erlebt, was für uns Ansporn für derartige Aktivitäten ist: Jugendliche und junge Erwachsene aus den fünf Partnerstädten haben zusammen mit Biberacher Jugendlichen sehr viel zusammen gespielt, sind über Ländergrenzen hinweg miteinander in Kontakt gekommen und haben Freundschaften geschlossen. Diese persönlichen Beziehungen sind das, was Städtepartnerschaften ausmacht“, sagt StäPa-Vorsitzender Hans-Bernd Sick.