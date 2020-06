19 Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Biberach erhalten insgesamt 3,7 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock. Das Land unterstützt aus diesem Topf Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft, um gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Der Verteilerausschuss im Regierungspräsidium (RP) Tübingen hat damit dieses Jahr 200 000 Euro mehr bewilligt als 2019.

Vor allem Kommunen im ländlichen Raum könnten wichtige Infrastrukturvorhaben ohne die Zuschüsse nicht verwirklichen, teilt das RP mit. Gefördert werden sowohl der Neubau öffentlicher Gebäude als auch Sanierungen. Kommunale Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindertagesstätten seien bei der Mittelverteilung vorrangig berücksichtigt worden Fast 60 Prozent der insgesamt 24,1 Millionen Euro für Südwürttemberg fließen in diese Felder. Auch Mehrzweckhallen, Feuerwehrfahrzeuge, Rathäuser, Sportstätten und Ähnliches werden gefördert.

Landrat Heiko Schmid äußerte sich erfreut über die Entscheidung: „Das Geld tut den Städten und Gemeinden gut. Sie brauchen es, um ihre notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finanzieren zu können. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir kommunale Investitionen, um die Konjunktur am Laufen zu halten und anzukurbeln.“ Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) sagte: „Das stärkt nicht nur die Städte und Gemeinden in unserer Region, auch die Bürgerinnen und Bürgern profitieren direkt davon.“ Er begrüßte den Fokus auf Schulen und Kitas. Der Bedarf an Betreuungsangeboten sowie an Sanierungen sei groß und die coronabedingte Aussetzung des Regelbetriebes habe die Bedeutung für Kinder und Eltern unterstrichen.

Achstetten: Erweiterung der Kinderkrippe in Stetten, 110.000 Euro

Bad Schussenried: Generalsanierung Schulzentrum Bad Schussenried, BA 3, 280.000 Euro

Berkheim: Erweiterung Grundschule Berkheim, 300.000 Euro

Burgrieden: Ortsdurchfahrt Burgrieden, Achstetter Straße und Roter Straße, Austausch der Bordsteine und Sanierung der Gehwege im Zuge der Fahrbahnerneuerung durch das Land, 75.000 Euro

Dürmentingen: Abriss und Neubau der einsturzgefährdeten Leichenhalle/Aussegnungshalle Friedhof Heudorf, 80.000 Euro

Eberhardzell: Sanierung u. energetishce Modernisierung Turn- und Festhalle Oberessendorf, 150.000 Euro

Erlenmoos: Sanierung und Modernisierung des denkmalgeschützten ehemaligen Gasthauses „Ochsen“, 400.000 Euro

Hochdorf: Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF für die Feuerwehr Abt. Unteressendorf, 50.000 Euro

Ingoldingen: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, 300.000 Euro

Laupheim: Ersatzneubau Sporthalle Bihlafingen, Zurückstellung

Mietingen: Erweiterung und Umbau Kindergarten Walpertshofen - Zuschuss an Kirchengemeinde, 200.000 Euro

Moosburg: Neugestaltung Außenanlagen vor dem Bürgersaal in Moosburg, 40.000 Euro

Oggelshausen: Erweiterung des bestehenden Kindergartens um zwei Krippengruppen, 300.000 Euro

Riedlingen: Umgestaltung des Eingangsbereichs in der Geschwister-Scholl-Realschule, 80.000 Euro

Rot an der Rot: Schaffung von zwei zusätzliche Betreuungsgruppen für den Kita-Bereich Ellwangen und Haslach, 120.000 Euro

Schemmerhofen: Umbau und Sanierung der Mehrzweckhalle Ingerkingen, 360.000 Euro

Schwendi: Erweiterung und Umbau Mehrzweckhalle Sießen im Wald und Schaffung eines behindertengerechten Zugangs, 80.000 Euro

Unlingen: Einbau eines Interim-Kindergartens in das bestehende Schulgebäude, 100.000 Euro

Wain: Umnutzung der ehemaligen Industriebrache zur Feuerwehr und Bauhof inkl. Gemeinschafts- und Vereinsräume, 250.000 Euro

Warthausen: Neubau Kindertagesstätte mit acht Gruppen in Birkenhard, 425.000 Euro