36-Jähriger fährt ohne Führerschein

Die Polizei hat am Donnerstag in Biberach einen Fahrer kontrolliert, der ohne Führerschein hinterm Steuer saß. Gegen 2.45 Uhr, kontrollierte laut Pressemitteilung der Polizei eine Streife einen VW Touran in der Biberacher Innenstadt. Der 36-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, die Fahrerlaubnis war ihm vor Jahren entzogen worden. Tests bestätigten zudem den Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Dem 36-Jährigen wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Er muss sich in einem Ordnungswidrigkeiten- sowie einem Strafverfahren verantworten.