33-Jähriger in Biberacher Unterführung mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Eine vierköpfige Gruppe hat am Mittwochabend einen Mann in Biberach überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bedrohten sie den 33-Jährigen mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht nicht nur nach den mutmaßlichen Tätern, sondern auch nach einem hilfsbereitem Zeugen.

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 20.45 Uhr zu Fuß in der Riedlinger Straße in Biberach unterwegs. In der Unterführung am Kreisverkehr Fünf Linden sei eine fremde Frau auf ihn zugegangen, sagte der Mann später der Polizei. Sie habe ihn küssen wollen. Zeitgleich seien drei Männer mit Mund-Nase-Schutz gekommen.

Autofahrer hilft dem Überfallenen

Einer davon habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht, die beiden anderen hielten und schlugen ihn, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Währenddessen habe ihm die Frau die Geldbörse abgenommen, so der Mann zu den ermittelnden Beamten weiter.

Danach seien die Täter geflüchtet und hätten den leeren Geldbeutel in einen Maisacker geworfen. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer habe ihm bei der Suche nach seiner Geldbörse geholfen, schreibt die Polizei weiter. Die beiden fanden den Geldbeutel – jedoch ohne Scheine.

Jetzt sucht die Kriminalpolizei aus Biberach nach den vier mutmaßlichen Verdächtigen. Sie waren komplett schwarz bekleidet und trugen einen schwarzen Mund-Nase-Schutz.

Die Polizei ist auch auf der Suche nach dem Autofahrer, der dem Mann behilflich war und hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittler fragen:

Wer hat die Tat beobachtet oder die Verdächtigen im Bereich der Unterführung gesehen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise an die Polizei unter Telefon 07351/4470.