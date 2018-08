33-Jährige übersieht Rollerfahrer

Eine 33-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Biberach einen Rollerfahrer zu Fall gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr in der Hans-Liebherr-Straße. Dort war ein 33-Jähriger mit seiner Vespa in Richtung Memminger Straße unterwegs. Eine 33-jährige Frau, die mit ihrem Auto vom Görlitzweg in die Hans-Liebherr-Straße einbog, übersah den Mann. Der Rollerfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht. Am Roller entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.