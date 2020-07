3,2 Tonnen Schützenfestbier als Dank für den Corona-Einsatz

3,2 Tonnen Schützenfestbier haben am Mittwoch im Stelen-Park auf dem Gigelberg in Biberach den Besitzer gewechselt. Über diese Menge an Bier freuen sich nun die Mitarbeiter der Sana-Kliniken und die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Biberach.

Zur feierlichen Schützenfestbier-Spendenübergabe versammelten sich der Erste Bürgermeister und Hospitalverwalter Ralf Miller, Dr. Christian von Tirpitz, Chefarzt Innere des Sana-Klinikums Biberach, Thomas Schilling, Leiter DRK-Bereitschaft Biberach, Stefan Ries, Pflegedirektor Sana-Klinikum Biberach, Schützendirektor und Geschäftsführer DRK-Rettungsdienst Michael Mutschler und der Vorsitzende der Stiftung Schützendirektion Rainer Fuchs.

Rainer Fuchs eröffnete die Übergabe: „Das Biberacher Schützenfest ist auch eine Zeit der guten und schönen Gesten. Es ist ein guter Anlass sich bei besonderen Menschen zu bedanken. Dieses Jahr geht ein besonderer Dank an all die Pflegekräfte im Sana-Klinikum Biberach und an die DRK Bereitschaft Biberach, die das ganz Jahr über ,ihren Mann beziehungsweise ihre Frau' stehen, aber gerade in der Corona-Zeit sehr viel geleistet und beherzt zugegriffen haben. Mit dieser Geste möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern diese Menschen auch grüßen. Wir freuen uns, dass es diese Mannschaft gibt.“

Die Idee der Festbierspende von Ulrich Zimmermann, Inhaber der Berg Brauerei, griffen die Vertreter von Schützendirektion und die Stadt Biberach sehr gerne auf – nach dem Motto: „Hand in Hand – für die Menschen in der Stadt“.

Dr. Christian von Tirpitz, Chefarzt Innere, zeigte sich völlig gerührt über dieses tolle Zeichen von Schützendirektion und Stadt: „Es ist schön zu wissen, wie ihr zu uns steht, wie die Stadt Biberach mit seinen Berufsgruppen zusammengehört. Es gestaltet sich gerade etwas schwierig, die Boni für die Mitarbeiter auszuzahlen. Daher bedanken wir uns für diese großartige Geste, mit der Sie Wertschätzung übermitteln.“

Auch der Geschäftsführer DRK-Rettungsdienst Michael Mutschler schloss sich dem Dank an Schützendirektion und Bergbrauerei an. Sein besonderes Dankeschön ging an die Sana-Klinik: „Die stressige Zeit ist vorbei. Wir sind wieder auf Normalbetrieb. Die Situation, die wir hatten, war eine intensive Zeit. Die Schnittstelle DRK und Sana hat wunderbar funktioniert.“

Bevor die wertvolle Festbierladung Richtung DRK und Sana-Klinikum rollte, bedankte sich auch der Erste Bürgermeister und Hospitalverwalter Ralf Miller: „Dieser LKW voll Energie geht als großes Dankeschön an das DRK und an die Krankenhausmannschaft. Hoffen wir, dass diese Krise bald ein Ende hat.“