32 Gruppen geben bei der 72-Stunden-Aktion im Dekanat Biberach Vollgas

„Uns schickt der Himmel“ lautet das Motto der diesjährigen 72-Stunden-Aktion im katholischen Dekanat Biberach und Bad Saulgau, die in genau einem Monat beginnt. Rund 32 kirchliche und kommunale Gruppen aus jungen Menschen aus dem Dekanat beteiligen sich an der bundesweiten Aktion, die von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Mai, stattfindet. „Mit ungefähr 900 Teilnehmern im Dekanat zählen wir zu den stärksten Regionen“, sagt Chris Schlecht. Der Jugendreferent des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) stellt fest, dass die Beteiligung an der 72-Stunden-Aktion in der Diözese Rottenburg-Stuttgart besonders hoch ist.

Für die Gruppen im Dekanat fällt der offizielle Startschuss bei einer Auftaktveranstaltung in Laupheim. „Am 23. Mai um Punkt 17.07 Uhr bekommen die Aktionsgruppen dort einen Umschlag überreicht, in dem sich die Beschreibung des Projekts befindet, das sie innerhalb von 72 Stunden umsetzen sollen“, so Tamara Forschner, FSJ-lerin beim BDKJ in Biberach. Die Mehrheit der Gruppen möchte sich bei ihrem Projektauftrag überraschen lassen (Get-it-Variante). Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich selbst eine Projektidee zu überlegen (Do-it-Variante). „Die Get-it-Variante hat den Vorteil, dass man auf den Moment der Bekanntgabe hinfiebern kann“, sagt Schlecht. Die Gruppen, die nicht beim offiziellen Start in Laupheim dabei sind, erhalten ihre Projektaufgaben in ihren Heimatorten überreicht.

Er beobachtet eine klare Tendenz bei den Projektwünschen: „Viele Gruppen möchten etwas bauen, aber auch Projekte mit sozialen Begegnungen sind spannend und wichtig.“ Welche Projekte sich das Dekanat für die Aktionsgruppen ausgedacht hat, verraten Chris Schlecht und Tamara Forschner natürlich noch nicht. Sie sagen aber, dass neben Bauprojekten Themen wie Nachhaltigkeit, Demokratie sowie Alt und Jung besonders im Fokus stehen. Die Projekte sollen keine kommunalen Aufgaben erfüllen, die Aktionsgruppen seien schließlich keine Lückenbüßer, so Chris Schlecht. Der BDKJ ist während der Aktion rund um die Uhr für die Teilnehmer erreichbar und kümmert sich außerdem um die rechtlichen Vorgaben wie Genehmigungen oder TÜV-Prüfungen. Darüber hinaus wird eine Notfallzentrale eingerichtet. Auch das Deutsche Rote Kreuz sowie die Feuerwehr sind über Standorte und Projekte der Aktionsgruppen informiert.

Jede Gruppe bekommt einen ehrenamtlichen Koordinator zur Seite gestellt, der sie vor Ort betreut und die Verantwortung trägt. Chris Schlecht ist es wichtig, dass die Koordinatoren offen für die Herangehensweise der Gruppe sind und ihre Kreativität fördern: „Ihre Aufgabe ist es zu begleiten, nicht zu leiten.“ Bei der Planung und Umsetzung der Projekte sind die Gruppen frei in der Gestaltung, es gebe keine festen Vorgaben, wie das Projekt am Ende auszusehen habe. Sowohl Projektpartner als auch die Gruppe sollen profitieren. Für den Partner soll etwas Nachhaltiges geschaffen werden, für die Gruppe steht der Eventcharakter und das Erleben im Vordergrund. „Die Begegnung von Menschen innerhalb des Projekts kann der Beginn von Freundschaften sein“, so der Jugendreferent.

Die 72-Stunden-Aktion fand bereits 2004, 2009 und dann 2013 erstmals bundesweit statt. Partner ist unter anderem der Radiosender SWR3, der die Aktion in seinem Programm begleitet. Zu deren Ende am 26. Mai sollen die Gruppen Abschlussaktionen individuell und passend zu ihrem Projekt organisieren.