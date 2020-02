30 000 Euro gehen an zwei Hochschullehrerinnen

Für ihr Konzept „Innovative und interdisziplinäre, praxisbasierte Lehre mit Design Thinking und Theory U“ erhalten die Professorinnen Isabell Osann und Henrike Mattheis von der Hochschule Biberach (HBC) eines von bundesweit 18 Fellowships. Mit dem Programm Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre fördern die Baden-Württemberg-Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft innovative Konzepte zur Verbesserung der Hochschullehre.

Studierende auf ein noch ungewisses Arbeitsleben vorzubereiten, erfordert innovative, aktivierende und kreative Lehransätze. Einen solchen bietet die Design-Thinking-Methode, die Isabell Osann in der Lehre konzipiert, umgesetzt, etabliert und wissenschaftlich unterstützt hat. Im Rahmen des Fellowship soll dieser besondere Lehransatz an der HBC verstetigt werden.

Mit den Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre prämieren die Baden-Württemberg Stiftung und der Stifterverband Ideen zur innovativen Gestaltung und Optimierung der Hochschullehre. „Eine erstklassige Ausbildung ist der Schlüssel für Innovation und Zukunftsfähigkeit“, erklärt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung. „Wir freuen uns daher besonders, mit diesem Programm hochengagierte Menschen und ihre Ideen für eine ausgezeichnete Lehre zu fördern und zu stärken.“ Die 18 besten Lehrformate hat eine Jury aus Fachvertretern, Hochschuldidaktikern und Studierenden ausgewählt und die Fellowships bundesweit verliehen. Ausschlaggebend für eine Förderung ist, ob das Konzept die Lehre weiterentwickelt und in den Lehrplan eingebunden werden kann. Insgesamt werden für das Programm dieses Jahr 405 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt acht Fellowships an Hochschulen im Land.

Die Lehre und die Ausbildung von Studierenden ist neben der Forschung die Kernaufgabe von Universitäten und Hochschulen. Damit sich diese stetig verbessert, sind innovative Konzepte zur Wissensvermittlung nötig. Mit dem Programm werden seit 2011 neuartige Lehr- und Prüfungsformate prämiert. Es schafft Anreize für Hochschullehrende, Ideen zur Verbesserung der Lehre zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2014 werden die Fellowships in den Kategorien Junior-, Senior- und Tandem-Fellowship vergeben. Auf die Ausschreibung sind in diesem Jahr 73 Anträge eingegangen.