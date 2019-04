3000 Jugendliche informieren sich auf der Ausbildungsmesse

Tausende junge Menschen haben sich am Freitag bei der 17. Auflage der Biberacher Bildungsmesse „future4you“ auf dem Gigelberg und in der Stadthalle informiert. Rund 100 Aussteller präsentierten sich in den drei Hallen und stellten ihre Ausbildungs- und Studienangebote vor. Neben den Betrieben aus der Region waren auch die Hochschulen und weiterführenden Schulen vor Ort, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Das Besondere an der Ausbildungsmesse: die interessierten Schüler können sich direkt bei den Auszubildenden der Firmen am jeweiligen Stand informieren.

„Die Aussteller haben sich auch dieses Jahr wieder mächtig ins Zeug gelegt und bieten den jungen Besuchern einiges“, freut sich Renate Granacher-Buroh, Leiterin des Organisationsteams der „future4you“. Und auch sonst ist sie mehr als zufrieden: „So um die 3000 Schüler sind immer unterwegs, das ist ein gutes Zeichen.“ Ein Zeichen dafür, dass die Schulen in der Region die Ausbildungsmesse gut annehmen und ihre Schüler dort hinschicken und auch, dass die Betriebe diese Möglichkeit gerne annehmen, um mit ihren künftigen Azubi oder Studierenden in Kontakt zu kommen.

„Es ist eine gute Plattform für Betriebe, sich zu präsentieren und auch für sich zu werben“, sagt Ralf Miller, Erster Bürgermeister der Stadt Biberach. Schließlich seien gut Schüler sehr gefragt. „Um die muss man heute auch ein Stück weit kämpfen, weil das Angebot doch groß ist.“ Eine solche Messer hält Mathias Auch, Leiter der Agentur für Arbeit Ulm, für die Region für unverzichtbar: „Es ist eine gute Gelegenheit Neues kennenzulernen.“ Vor allem sei der persönliche Kontakt wichtig.

Das hat auch Chiara Schulz gespürt. Zielstrebig suchte sie den Stand der Polizei auf und ließ sich ausführlich beraten. „Ich will unbedingt zur Kriminalpolizei gehen“, sagt die 15-jährige Realschülerin. „Ich habe hier auch schon Termine bekommen, an denen ich ein Praktikum machen kann.“ Dann könne sie endlich jemanden kennenleren, der bei der Kripo – also in ihrem späteren Traumberuf – tätig ist. Ihre Klassenkameradin Celina Link kann sich noch nicht entscheiden, was sie später einmal machen möchte: „Ich bin noch für alles offen und schaue mir hier in Ruhe alles an“, sagt die 15-Jährige. So geht es auch dem 16-jährigen Moritz Stöhr: „Ich habe noch drei Jahre bis zum Abitur und weiß noch gar nicht, was ich mal werden möchte.“ Für ihr sei die Messe deshalb sehr interessant.

Gerade für solche Schüler sei die Biberacher Bildungsmesse perfekt, sagt Silvia Geppert von der IHK: „Hier kommen junge Menschen schon frühzeitig in Kontakt mit den verschiedensten Ausbildungsberufen.“ Das ist auch Fabian Bacher von der Kreishandwerkerschaft Biberach ein Anliegen: „Das ist unglaublich wichtig fürs Handwerk. Wir stellen oft fest, wie wenig bekannt doch manche Ausbildungsberufe sind.“ Dabei hätten Handwerksberufe ein gutes Image: „Sie gelten als solide und zuverlässig“, so Bacher. Vor allem im Baugewerbe sei Nachwuchs dringend gefragt: „Stuckateure, Maurer und Elektriker suchen immer Leute.“ Auch das Lebensmittel-Handwerk tue sich derzeit schwer.