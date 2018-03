300 Besucher informieren sich über aktuelle Frisurentrends

Bei der zehnten Modepräsentation in der Biberacher Gigelberghalle hat Yannik Keller vom Modeteam der Friseurinnung Biberach live auf der Bühne einem Amateur-Modell die Haare geschnitten.

Rund 300 Besucher informierten sich über die aktuellen Frisurentrends und verfolgten eine Show des Modeteams der Kosmetik und Styling-Firma Alcina aus Bielefeld, die ihren neuen Look 2018 „Pure“ vorstellten. Die Veranstaltung ist einmalig in der gesamten Region und zieht jährlich das Fachpublikum, aber auch interessierte Besucher in ihren Bann. Die Trendfaben in der kommenden Frühjahr- und Sommersaison sind Sand, Braun, Kupfer und Blond. Dabei steht ein natürlicher Look bei Damen und Herren im Vordergrund.