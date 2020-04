30 Minuten Zeit: Neue Regeln gelten in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Biberach hat seit 28. April wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können und größere Ansammlungen im Erdgeschoss zu vermeiden, bleibt die Innenrückgabe weiterhin geschlossen.

Leser werden gebeten, Medien soweit möglich über die Außenrückgabe zurückzugeben. Medien, die am Service verbucht werden müssen wie beispielsweise Tonies oder Spiele werden weiterhin dort angenommen.

Spezieller Spuckschutz angebracht

Die Mitarbeiter der Stadtbücherei stehen wie gewohnt am Servicebereich für Anmeldungen oder Auskünfte zur Verfügung. Hier wurde ein spezieller Spuckschutz angebracht.

Besucher werden gebeten, sich in der gesamten Bücherei an die Abstandsregeln zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem dürfen sich maximal 40 Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten.

Im Eingangsbereich stehen Körbe

Um diese Begrenzung einhalten zu können, stehen im Eingangsbereich Körbe bereit. Zudem sollte sich der Aufenthalt in der Bücherei auf die Ausleihe und Rückgabe von Medien beschränken und mit Rücksicht auf wartende Besucher eine Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten.