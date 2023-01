30-Jähriger muss wegen Kinderpornos ins Gefängnis

Bereits mit 20 Jahren ist ein Mann aus dem Landkreis wegen des Versuchs eines sexuellen Missbrauchs angeklagt worden. 2015 erfolgte ein weiteres Urteil. Bis 2020 verblieb er im Maßregelvollzug in der Psychiatrie. Jetzt stand der 30-Jährige wegen der Beschaffung und des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Bildern und Videos erneut vor dem Biberacher Amtsgericht.

Der Angeklagte wurde einer psychiatrischen Klinik heraus vorgeführt. Ein Mann, leger gekleidet mit modischer Frisur und gepflegtem Bart. Gewandtes Auftreten, mit guter Ausdrucksfähigkeit. Als 2020 seine Unterbringung in eine bedingte Entlassung umgewandelt wird, nimmt er umgehend wieder die Beschaffung von kinder- und jugendpornografischen Dateien über das Internet auf. Über Dating-Apps chattet er mit Jugendlichen und fordert diese auf, ihm Nacktfotos zu senden. In einzelnen Fällen droht der Angeklagten seinen Chat-Partnerinnen damit, schon vorhandenes Fotomaterial zu veröffentlichen, sollten sei seinen Wünschen nicht nachkommen.

Erschütternder Kosmos

Als beim Bundeskriminalamt im Jahr 2020 aus den USA Überwachungsprotokolle bekannt werden, die dort aus dem Internet herausgefiltert wurden, ist eine Adresse aus dem Kreis Biberach mit dabei. Die örtliche Kriminalpolizei wird informiert und einem erfahrenen Ermittler fällt auf, dass unter dieser Adresse der polizeibekannte Angeklagte zu finden war. Dann geht es Schlag auf Schlag: Auf dem Rechner des Angeklagten finden sich zahlreiche Fotos und Videos mit pornografischem Inhalt. Laut Staatsanwaltschaft tut sich ein erschütternder Kosmos auf: Zu sehen sind Kleinkinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren. Mädchen, unbekleidet, hellhäutig, dunkel, asiatisch. Geschlechtsteile werden in Großaufnahmen abgebildet, Kinder, die an männlichen Geschlechtsteilen manipulieren. In Videos werden Geschlechtsverkehr, Ejakulation, Oralsex und Vergewaltigungsszenen gezeigt.

Der Angeklagte gesteht alles, nach seiner Festnahme und der Sicherstellung von Beweisen kommt er zurück in die psychiatrischen Klinik. Der ermittelnde Kommissar findet bei seiner Aussage deutliche Worte: Äußerungen in Chat-Protokollen des Angeklagten, beispielsweise seinen Wunsch nach einer kleinen Tochter zur Nutzung für seine Fantasien, seien selbst für ihn als langjährig berufserfahrenen Polizeibeamten einfach nur abartig.

Absprung in geregeltes Leben nicht geschafft

Der Angeklagte gibt sich vor Gericht selbstkritisch. Er habe seine Unterbringung nicht ernst genommen. Das sei nun allerdings anders, er habe an sich gearbeitet und sehe das große Unrecht ein. Der bestellte psychiatrische Gutachter verweist auf drei psychiatrische Untersuchungen des Angeklagten. Aufgewachsen in geordneten familiären Verhältnissen, habe dieser den Absprung in ein geregeltes Arbeitsleben nicht geschafft. Seine Lust am Regelverstoß und seine Ichbezogenheit verhinderten eine Anpassung an einen Alltag. Letztendlich seien die nun angeklagten Taten nicht im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen worden. Der Psychiater stellte eine Pädophilie als Nebenstörung fest.

Der Staatsanwalt wies auf die Verschärfung der Strafen für Besitz und Beschaffung von Kinderpornografie hin. Seit 2021 fallen diese unter den Verbrechenstatbestand. Mit ein Grund dafür war die Lawine an kinderpornografischen Darstellungen, die über das Internet weltweit an jeden Nutzer gelangen können.

Gesetzesänderung greift nicht

Glück für den Angeklagten, dass die ihm vorgeworfenen Taten vor der Gesetzesänderung stattgefunden haben. Der Staatsanwalt forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Verteidiger führte das Geständnis und die Zusammenarbeit des Angeklagten mit den Behörden an wie auch die lange Dauer des Verfahrens. Das letzte Wort hatte der Angeklagte. Er entschuldigte sich für das Leid, das er angerichtet habe, und versicherte, dass er sich ändern werde.

Seine Stimme bricht, als er sagt, ein wichtiger Grund sei seine Beziehung zum fünfjährigen Sohn, den er seit zwei Jahren nicht mehr sehen durfte. Das Schöffengericht unter Amtsrichter Ralf Bürglen entschied auf eine Haftstraße von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Richter legte dem Angeklagten nahe, auch bei einer Haft das Angebot einer Therapie anzunehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.