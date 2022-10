29-Jähriger rammt Lastwagen

Die Zugmaschine eines Sattelzugs hat am Freitag ein 29-jähriger Autofahrer übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Gegen 21.45 Uhr führ der Mann mit seinem Golf auf der Memminger Straße in Biberach stadteinwärts. Auf Höhe Hans-Liebrecht-Straße bog er links ab. Hierbei übersah der 29-Jährige einen 51-Jährigen, der mit seiner Sattelzugmaschine auf der Memminger Straße in Richtung Jordanei unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Golf vom Lkw so getroffen, dass er sich einmal um seine eigene Achse drehte und auf der Memminger Straße zum Stehen kam. Der Golffahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam in eine Klinik. Der Gesamtschaden beträgt 6000 Euro. Der 29-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.