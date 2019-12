285 Jahre tätig für den öffentlichen Dienst

Die Stadt Biberach hat langjährige Mitarbeiter im öffentlichen Dienst geehrt. In einer kleinen Feierstunde dankte Oberbürgermeister Norbert Zeidler im Rathaus den städtischen Mitarbeitern in einer kleinen Feierstunde für 40 beziehungsweise 25 Jahre Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst.

Wie bunt und vielfältig die Stadtverwaltung und die Berufe sind, spiegelt sich in den Tätigkeiten der Jubilare wider. In allen vier Dezernaten – Steuerung und Bürgerdienste, Wirtschaft und Bildung, Bauen und Planen, Kultur – gab es im zu Ende gehenden Jahr Dienstjubiläen zu feiern. Insgesamt kamen bei neun Mitarbeiter 285 Dienstjahre zusammen.

Treue zur Stadt

Diesem langjährigen Einsatz für die Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen zollte der Oberbürgermeister Respekt. Viele der Geehrten haben sich über die Jahre kontinuierlich weitergebildet und seien so beruflich vorangekommen. „Es ist durchaus eine Leistung, einer Stadt so lange die Treue zu halten. Wir sind auch dankbar dafür, dass Sie sich weitergebildet haben und dass Sie dies bei der Stadt Biberach getan haben“, so OB Zeidler.

40 Jahre im Dienst

In diesem Sinne wurde Beate Adis, Gruppenleisterin im Kindergarten Ringschnait, Karl Jäckle, Systemadministrator im Hauptamt, Regina Koeleman, Schulsekretärin im Pestalozzi-Gymnasium und Ursula Maerker, Stadtarchivarin für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt.

25 Jahre im Dienst

Adelheid Birk-Mayer, Schulsekretärin in der Dollinger-Realschule, Peter Gemeinder, Facharbeiter für Grünflächen beim Baubetriebsamt, Doris Hermann, Sachbearbeiterin bei der Stadthallenverwaltung, Gina Seefeld, Mitarbeiterin im Kommunalen Ordnungsdienst im Ordnungsamt und Tanja Volk, Sachbearbeiterin im Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung wurden für 25 Jahre in öffentlichen Diensten geehrt.