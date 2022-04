2,8 Millionen Euro für Hochwasserschutz und Wasserversorgung im Kreis Biberach

Das Umweltministerium stellt den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg über das Förderprogramm „Wasserwirtschaft“ im Jahr 2022 über 188 Millionen Euro zur Verfügung. Neu aufgenommen wurden in das Förderprogramm auch Maßnahmen im Landkreis Biberach mit einer voraussichtlichen Gesamtfördersumme von rund 2,8 Millionen Euro. Das teilt der der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mit.

„Es ist extrem wichtig, dass das Land die Kommunen bei ihren wichtigen Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Wasserversorgung finanziell unterstützt“, sagt Dörflinger zur Bekanntgabe des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft der in das „Förderprogramm 2022 gemäß den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft“ aufgenommenen Projekte.

Folgende Maßnahmen werden voraussichtlich gefördert:

Förderprogramm Wasserbau und Gewässerökologie:

Rot an der Rot: 63.000 Euro für das Hochwasserrückhaltebecken Ölbach – Nachrüstung eines Grobrechens im Zulauf.

Mietingen: 1.050.000 Euro für Hochwasserschutz mit Hochwasserrückhaltebecken Quinzgraben und weitere Hochwasserschutzmaßnahmen (Teil 1 des Bauprogramms HWS/SRRM Mietingen).

Mietingen: 620.200 Euro für das Starkregenrückhaltebecken Baltringen-Ost (Teil 2 des Bauprogramms Hochwasserschutz/Starkregenmanagement Mietingen).

Mietingen: 65.800 Euro für das Starkregenrisikomanagement in Walpertshofen.

Gutenzell-Hürbel: 73.100 Euro für das Starkregenrisikomanagement in Gutenzell-Hürbel.

Mittelbiberach: 118.400 Euro für das Starkregenrisikomanagement in Reute und die Flussgebietsuntersuchung Seltenbach.

Ummendorf: 74.400 Euro für das Starkregenrisikomanagement in Ummendorf.

Schwendi: 140.700 Euro für das Starkregenrisikomanagement in Schwendi und die Flussgebietsuntersuchung Nussbach.

Förderprogramm Wasserversorgung:

Zweckverband Wasserversorgung Iller Rißtal: 565.400 Euro für den Neubau der Trinkwasserleitung „Nordspange Laupheim“.