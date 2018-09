28 Bewerber wollen Erster Bürgermeister in Biberach werden

In gut vier Monaten tritt Biberachs Erster Bürgermeister Roland Wersch in den Ruhestand. Deshalb sucht die Verwaltung derzeit nach einem Nachfolger. Die Bewerbungsfrist für die Stelle des Ersten Bürgermeisters und des Hospitalverwalters endete am Freitag vergangener Woche. Wie berichtet ist der künftige Stelleninhaber kein Finanzbürgermeister mehr, weil das Finanzressort ab Februar 2019 Oberbürgermeister Norbert Zeidler unterstehen wird.

Insgesamt sind 28 Bewerbungen im Rathaus eingegangen sind, wie die Verwaltung am Montag auf SZ-Nachfrage bekannt gab. Davon wurden vier Bewerbungen von Frauen und 24 Bewerbungen von Männern eingereicht. „Aktuell sichten und bearbeiten wir die eingegangenen Bewerbungsunterlagen noch. Ich kann aber heute schon sagen, dass einige wirklich hochkarätige Bewerbungen darunter sind“, zeigt sich Zeidler zuversichtlich. „Das Auswahlgremium, bestehend aus Verwaltungsspitze und Vertretern des Gemeinderats, wird es nicht einfach haben, eine Auswahl zu treffen. Ich bin mir sicher, dass wir eine qualifizierte Persönlichkeit für diese Stelle finden werden.“

In den kommenden Tag soll mit den Gemeinderatsmitgliedern eine Auswahl getroffen werden. Daran schließen sich Bewerbungsgespräche an. Wichtig ist dem Oberbürgermeister, dass die Auswahl in ständigem Austausch mit dem Gemeinderat erfolgt. Die Wahl des Ersten Bürgermeisters durch den Gemeinderat ist für November oder Dezember dieses Jahres vorgesehen.

Der amtierende Erste Bürgermeister Roland Wersch geht zum 31. Januar 2019 in den Ruhestand. Zeidler nutzt diese Tatsache, um die Verwaltung teilweise neu zu ordnen. Dafür hatte er vom Gemeinderat mehrheitlich grünes Licht erhalten. Künftig untersteht ihm das Finanzressort, das Dezernat I heißt künftig „Steuerung und Bürgerdienste“. Im Gegenzug erhält der Erste Bürgermeister das Amt für Bildung, Betreuung und Sport und ist weiterhin Hospitalverwalter. Das Dezernat II heißt „Wirtschaft und Bildung“. Das Dezernat III („Bauen und Planen“, Bürgermeister Kuhlmann) und Dezernat IV („Kultur“, Dezernent Jörg Riedlbauer) bleiben nahzu unverändert.

