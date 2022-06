2,7 Millionen Euro für Kommunen im Landkreis Biberach

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen investiert in die Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden: Aus dem Fördertopf des Programmes zur städtebaulichen Entwicklung fließen in diesem Jahr insgesamt 2,7 Millionen Euro in fünf Vorhaben im Landkreis Biberach. Das teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit. Die Gemeinden Eberhardzell, Erolzheim, Mietingen und Mittelbiberach erhalten je eine halbe Million Euro, die Gemeinde Altheim 700 000 Euro für städtebauliche Projekte. Die Gelder fließen hauptsächlich in Ortskernsanierungen in den einzelnen Gemeinden. In Mittelbiberach wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt gefördert.