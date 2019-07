26-Jähriger verbringt Nacht in der Zelle

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.10 Uhr haben Polizeibeamte einen betrunkenen 26-Jährigen in Gewahrsam genommen, der zuvor unangenehm aufgefallen war. Dem Mann war wegen seines aggressiven Verhaltens und mehrfacher verbaler Ausfälle ein Platzverweis erteilt worden. Diesem kam er nur für wenige Minuten nach, er beleidigte in der Folge mehrere eingesetzte Polizeibeamte.

Aus diesem Grund sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der Mann heftig. Schlussendlich wurde der Randalierer durch die Polizeibeamten gebändigt und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Er wird wegen der durch ihn begangenen Straftaten zur Anzeige gebracht. Die Kosten für die Nacht in der Zelle muss er ebenfalls übernehmen.