253 Starts beim Jugendturnier

Beim von der Reitvereinigung Biberach ausgetragenen Jugendturnier haben bei insgesamt 253 Starts mit Teilnehmern aus dem Kreis Oberschwaben-Allgäu sowie einigen Reitern aus dem Großraum Stuttgart die Sportler ihr Können in den Disziplinen Dressur und Springen zeigen können.

Im ersten Wettbewerb, einem Dressurwettbewerb, gewann Janina Mayer (RV Mietingen) mit Stilano die goldene Schleife vor Maike Pawlak (RFV Ochsenhausen) mit Quailight Quera und Michael Böll mit Lorentina vom gastgebenden Verein. Die zweite Prüfung, eine Dressurprüfung A*, gewann Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) mit Celine. Die Plätze zwei und drei belegten Saskia Oettlin (RFV Schwendi) mit FBW Future und Johanna Rettich (RFV Bad Schussenried) mit Danger.

Der Einstieg in den Turniersport ist der Führzügelwettbewerb für die Kleinsten. In der ersten Abteilung sicherte sich Talisha Weiß (RFV Schwendi) mit Buddy die goldene Schleife. Auf Platz zwei konnte Franka Eble (RVG Biberach) mit Pina die silberne Schleife entgegennehmen, Platz drei ging an Felix Mayerföls aus Bad Schussenried mit Marie. In der zweiten Abteilung waren Mia-Elisa Emsberger (RV Moosbeuren) mit Prinz Poldi, Mara Götz aus Biberach und Lenya König (PF Sulmingen) erfolgreich. Beim Dressurwettbewerb gingen der erste und der zweite Platz an Nelly Kohler (RC Rißegg) mit ihren Pferden London Spirit und Landliebe, den dritten Platz belegte Amelie Schiener (RFV Schwendi) mit Curley Sue.

Am Nachmittag des ersten Tags stiegen die Springreiter in den Sattel. Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit gewann Wibke Blessing (PSV Urspring) mit Elfchen vor Kerstin Moll (RFV Ingoldingen) mit Sunnyboy und Michael Böll (RVG Biberach) mit L’hiver Lalique. Damit sich die Jugendlichen nicht zu früh auf die Disziplinen Dressur und Springen festlegen, gibt es bei der RVG Biberach die Kombinationswertung aus dem Dressurwettbewerb und dem Stilspringwettbewerb. Gut vorbereitet durch die Reitlehrerin Andrea Berlin gingen der erste und dritte Platz an die Reiter aus Biberach, Michael Böll mit L’hiver Lalique und Magdalena Ganahl mit Cenay. Die silberne Schleife erhielt Kerstin Moll vom RFV Ingoldingen mit Sunnyboy.

Die Anforderungen an die Reiter stiegen mit den schwereren Springprüfungen der Klassen A* und A**. Die Siege der Stilspringprüfung A* verbuchten Anja Stöferle (PF Lußhof Laupheim) mit Domino vor Lena Wölfle (RV Moosbeuren) mit Society und Sophia Bailer (RC Rißegg) mit Cocabella für sich. In der Stilspringprüfung A** wurden die Schleifen an Elisabeth Maria Geisinger (RG Bucheckernhof) mit Lorell, Tina-Elisabeth Renz (RG Heufelden) mit Chiara und Linda Schregle (RSC Ruppertshof) mit Spartagon übergeben. Die Stilspringprüfung A*/Ponystilspringprüfung A*, einer Prüfung die zum Landesjugendcup qualifiziert, gewann in der ersten Abteilung Sophia Fuchs (RFV Rindelbach) mit Amira vor Chiara Ebrahimi (RC Hofgut Meisterhaus) mit Habanero. Den ersten Platz der zweiten Abteilung sicherte sich Flora Sommer (VSFP Gestüt Lerchenhof) mit Cadillac.

Der zweite Turniertag begann erneut mit den Dressurdisziplinen. In der Dressurreiterprüfung Klass A gewann Louisa Reisch, RFV Bad Schussenried, mit Celine vor Sophia Bailer, RC Rißegg, mit Finessa. In der Dressurprüfung Klasse L* auf Trense geritten kam Louisa Reisch aus Bad Schussenried mit Alassia auf den ersten und mit ihrem Pferd Celine auf den zweiten Platz. Der dritte Platz ging an Victoria Ammann vom RC Rißegg mit Despina.

Der Reiterwettbewerb wurde in zwei Abteilungen ausgetragen. Die Schleifen der ersten Abteilung wurden Johanna Ritz mit Crunchy Nut für den ersten und Natasha von Reinersdorff mit Jappeloupe (beide RVG Biberach) für den zweiten Platz überreicht. Der dritte Platz ging an Lisa Munding (RV Moosbeuren) mit Filou. In der zweiten Abteilung gewannen die Teilnehmerinnen der RVG Biberach, Ronja Rolka mit Royal auf dem ersten und Melissa Baron mit Cenay auf dem zweiten Platz. Der dritte Platz ging an Sina Schlaich (RSC Rupertshof) mit Wena.

Der Ponyreiter-Wettbewerb wurde in drei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung gewann Linn Sophie Friedmann (RV Moosbeuren) mit Diamond vor Tabea Tess König (RFV Schwendi) mit Tiny Tommy und Sophie Moll (RC Rißegg) mit Cinderella. Die Sieger der zweiten Abteilung waren Nico Emsberger (RV Moosbeuren) mit Prinz Poldi, Lilly von Langsdorff (RVG Biberach) mit Oralee und Leonie Röhrle (RV Hülben) mit Shagana. Die Schleifen der dritten Abteilung gingen alle an die Reiterinnen der RVG Biberach. Auf die Plätze eins bis drei kamen Franka Eble mit Pina, Marie-Sophie Schwehr mit Chinchin und Lisa Stumpp mit Loretta.

Am Nachmittag gingen erneut die Springreiter an den Start. Die erste Prüfung, ein Springreiterwettbewerb, entschieden Michael Böll aus Biberach mit L’hiver Lalique, Annika Glöggler mit Lisa und Anja Koenen (RV Ulm-Gögglingen) mit Milow unter sich. Die Schleifen der Springprüfung Klasse A* gingen an Lara Kutz aus Moosbeuren mit Crystal auf dem ersten und Collier auf dem zweiten Platz. Die letzte Prüfung des Turnierwochenendes, eine Stilpringprüfung/Ponystilspringprüfung Klasse L mit Stechen, die wiederum zum Landesjugendcup qualifiziert, gewann Laura Schäfer (RFV Ehestetten) mit Vandetta. In einigen Prüfungen dieses Turniers qualifizieren sich die Reiter für die Kreismeisterschaft 2018 des Pferdesportkreises Biberach. Derzeit belegen die Reiter der RVG Biberach die Plätze unter den ersten drei in der Dressur: Ronja Rolka und Franka Eble (beide U14), Michael Böll (U16) sowie Pia Wenzler (U18) im Anschluss an die Spitze. Im Springen stehen Ronja Rolka (U14) und Michael Böll (U16) derzeit auf den vorderen Plätzen.