25 000 Euro für Ehrenamtsakademie in Biberach

Die Stadt Biberach erhält 25000 Euro Fördermittel aus dem Landesprogramm „Engagiert in BW“. Damit soll die Einrichtung einer sogenannten Ehrenamtsakademie gefördert werden. Das teilten Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) am Dienstag in Pressemitteilungen mit.

Mit Ehrenamtsakademie soll ein institutioneller Rahmen geschaffen werden, das Engagement zu unterstützen. „Es freut es mich, dass Biberach damit in das Landesförderprogramm aufgenommen wurde“, so Dörflinger. Das Ehrenamt könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. In Baden-Württemberg engagiere sich fast jeder Zweite freiwillig für seine Mitmenschen, damit liegen Baden-Württemberger in der Spitzengruppe der Bundesländer, so Dörflinger.

Seit 2015 fördert das Land mit wechselnden Schwerpunkten Ehrenamtsinitiativen im Land im Rahmen der Engagementstrategie Baden-Württemberg. „Biberach hat mit der geplanten Ehrenamtsakademie offensichtlich durch Qualität und Innovationskraft punkten können“, so Dörflinger.

Das Programm „Engagiert in BW“ knüpft an das Landesprogramm „Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ an und ist Teil der Engagementstrategie Baden-Württemberg. Die einzelnen Projekte werden mit Beträgen in Höhe von rund 10 000 bis 25 000 Euro gefördert. Landesweit werden 35 von 58 eingereichten Projekten mit insgesamt 700 000 Euro gefördert.