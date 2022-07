25 Jahre Gaukler beim Schützenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ja, Sie haben richtig gelesen – die Gaukler-Gruppe gibt es bereits seit 25 Jahren. Auf dem Foto sehen Sie die damaligen Gründungsmitglieder. Immerhin sieben „Ur-Gaukler“ feiern in diesem Jahr ihr 25-Jähriges. Im Jahr 1998 durften wir das erste Mal am Biberacher Schützenfest teilnehmen. Seitdem haben wir viele schöne Momente miteinander erlebt. Neben vielen unvergesslichen Schützenfesten durften wir in Shanghai am Karneval der Deutschen Botschaft teilnehmen, waren beim Stadtfest in Borna, erlebten etliche Jahre die Südtiroler Ritterspiele sowie viele private Feste wie Firmenjubiläen, Volksfeste, Geburtstage, Hochzeiten und viele mehr. Mehr als 20 Jahre wurde die Gaukler-Gruppe von Jürgen Rudischhauser geleitet, der die Gruppe zusammen mit seiner Frau und Rainer Etzinger gegründet hat. Mit dem Eintritt in die Rente hat er auch die Leitung der Gruppe abgegeben. Dennoch trainiert er die Gruppe weiterhin und ist als „dr‘ Starke“ bei jedem Auftritt aktiv dabei. Über die Jahre sind viele Akrobaten und Trommler gekommen und gegangen. Jede*r für sich hat die Gruppe bereichert und ist immer noch in unseren Herzen. Vielen Dank an alle, die uns auf unserem Weg begleitet haben. Leider mussten wir auch einige wichtige Menschen ganz verabschieden. Gerne denken wir an die Zeit mit ihnen zurück. Seit nun beinahe zwei Jahren wird die Gaukler-Gruppe von einem 5-köpfigen Gremium geleitet. Alina Bader und Sabine Klan sind dort die Ansprechpartner für Auftrittsanfragen und das Schützenfest. Silke Altmann, Anna Brenner und Arndt Boland unterstützen die beiden tatkräftig. Man erreicht das Gremium unter: info@gaukler-bc.de.