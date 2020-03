25-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach leichte Verletzungen erlitten.

Laut Mitteilung der Polizei war gegen 17 Uhr in der Saudengasse ein 25-Jähriger unterwegs. Er wollte mit seinem VW die Rollinstraße überqueren, um in die Adenauerallee zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden 19-jährigen Audi-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. An der Stelle gilt „Rechts vor Links“.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt nach ersten Schätzungen etwa 12 000 Euro. Der Audi wurde abgeschleppt.