25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am späten Sonntagabend in Biberach einen 25-Jährigen überprüft, der unter Drogeneinwirkung hinterm Steuer saß. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann, so die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.