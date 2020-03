2400 Besucher kommen zur „Bauplus“ in die Paul-Heckmann-Halle nach Biberach – neuer Standort überzeugt

Wer neu bauen oder sein Eigenheim modernisieren will, war bei der Messe „Bauplus“ in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle genau richtig. Rund 80 Aussteller haben am Wochenende die bauwilligen Besucher umfänglich beraten und informiert.

Am Samstag gegen 14 Uhr deuteten schon die gut gefüllten BSZ-Parkplätze auf einen guten Besuch der „Bauplus“ hin. Auch in der Messehalle tummelten sich in allen Gängen und im Vortragsraum viele Gäste. Allein beim gerade laufenden Vortrag „Die neuen Förderungen von KfW und BAFA“ lauschten rund 80 Interessierte dem Vortrag von Iris Ege von der Energieagentur Biberach. Ege zeigte dabei die verschiedenen Fördermöglichkeiten auf und wie man bei Hausbau und Sanierung vom Klimaschutzpaket profitieren kann. Aufgrund der Komplexität des Themas ist es sicherlich sinnvoll, sich bei Bedarf bei der Energieagentur beraten zu lassen. Im SZ-Gespräch sagte Iris Ege, die das Vortragsprogramm zusammengestellt hat: „Wir bieten während der Messe 18 Vorträge zu 15 verschiedenen Themen. Die Vorträge werden hauptsächlich von Ausstellern der Messe gehalten“.

In der Halle wird oft von mehreren Ausstellern über Baustoffe, Häuser aus Holz, Ziegel oder Leichtbeton, Sanitär- und Elektroarbeiten, Balkongeländer, Fenster, Sonnenschutz, Öfen, Fliesen, Parkettböden, Heizung und vieles mehr informiert. Aber auch Energieversorger, Makler und Banken waren mit Angeboten und ihrer Beratung zur Stelle.

Das junge Ehepaar Patrick und Heike Christ aus Fischbach informiert sich gerade am Stand der Alb-elektric, wo es um Solardächer geht. „Wir sind auf der Messe, weil wir in Bälde ein Eigenheim bauen wollen“, sagt Patrick Christ. „Wir sammeln hier Informationen über Dinge, die infrage kommen könnten“, ergänzt ihn seine Frau Heike.

Peter Kling vom Landsiedlungsbau Biberach war mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. „Heute Morgen war an unserem Stand überraschend viel los.“ Holger Neumann am Stand daneben hatte den gleichen Eindruck. Er informierte für die KSV-Naturstein über deren Produkte. „Wir gehören nicht unbedingt zur Zielgruppe der Häuslebauer. Aber irgendwann kommt auch der Garten und dann sind wir dran.“ Auch Reiner Hannes von der Raiffeisenbank Biberach war sehr zufrieden. Er informierte über neue Immobilien in Schwendi und Maselheim. „Bei uns ist Immofrühling.“ Deshalb stand eine ganze Menge an Töpfchen mit Osterglocken für die Besucher bereit.

„Es ist hier super angelaufen und der Besucherzuspruch war bisher sehr ordentlich“, sagt Messeleiter Stephan Drescher von der „live.in.Ravensburg-Veranstaltungsgesellschaft“. „Die Besucher sind zweigeteilt, in Neubaukunden und Sanierungskunden. Bei den Sanierungskunden geht es mehr um Energieeffizienz und Fenster.“ Den Schwerpunkt sieht Drescher beim Energiesparen, der Sicherheitstechnik mit präventivem Einbruchsschutz, aber auch beim Smarthome. „Da wir wissen, dass die Vorträge ein wichtiger Bestandteil der Messe sind und gut angenommen werden, haben wir diese heuer sogar ausgeweitet. Wir sind echt happy und zufrieden. Der neue Standort hat sich ausbezahlt. Wir haben hier eine große ebenerdige, stützenfreie Halle mit Parkplätzen dicht daneben.“

Wegen der Sanierung der Stadthalle fand die „Bauplus“ heuer in der Paul-Heckmann-Halle beim Berufsschulzentrum statt. „Hier hatten wir mehr Platz als bisher und auch mehr Aussteller. Der ebenerdige Hallenzugang war für alle sehr angenehm“, sagt Drescher.

Rund 2400 Gäste sind alles in allem zur Messe „Bauplus“ Biberach gekommen, zieht Messeleiter Drescher am Sonntagabend Bilanz. „Damit war die Messe dieses Jahr wesentlich stärker besucht als in den vergangenen Jahren.“

„Wir haben von unseren Ausstellern und von den Besucherinnen und Besuchern begeistere Reaktionen auf diesen Messe-Standort erhalten“, freut er sich. Die Angebote seien gut angenommen worden: „Viele Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit genutzt, sich intensiv beraten zu lassen. Auch unser Vortragsprogramm war sehr gefragt.“