24 neue Mietwohnungen für Biberach, die bezahlbar sind

Es ist ein mächtiges Gebäude, das einen an der Biberacher Ortseinfahrt am Hauderboschen begrüßt. An dieser prominenten Stelle in der Schweidnitzallee entsteht derzeit ein sechsgeschossiges Wohngebäude, das von der GWO Laupheim gebaut wird. Unter dem Stichwort bezahlbares Wohnen entstehen dort 24 Mietwohnungen und eine Gewerbeeinheit. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen gemeinsam mit einigen Gästen Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant. Insgesamt investiert die GWO rund 8,4 Millionen Euro in den Neubau.

Baupreisentwicklung hemmt künftige Projekte

Baubeginn für dieses Großprojekt war bereits vor rund zwei Jahren. Der Spatenstich musste coronabedingt ausfallen, umso größer war nun die Freude beim Richtfest. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir dieses wunderschöne Grundstück erwerben konnten“, sagt Frank Zimmermann, Vorstand bei der GWO (Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland). „Auch über die Umsetzung und Abwicklung freuen wir uns, da wir noch die günstigen Baupreise von vor zwei Jahren mitnehmen konnten.“ Für künftige Projekte blickt Frank Zimmermann eher kritisch in die Zukunft.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs, der gestiegenen Baupreise und Lieferengpässen seien der GWO aktuell „ein Stück weit die Hände gebunden, wenn es um kommende Bauvorhaben geht“. Er hoffe deshalb, dass die Kommunen trotz allem künftig kostengünstige Grundstücke zur Verfügung stellen: „Nur so können wir sicherstellen, dass es auch künftig neuen bezahlbaren Wohnraum für die Menschen gibt.“

13,50 Euro pro Quadratmter

In dem sechsgeschossigen Wohngebäude an der Schweidnitzallee entstehen auf einer Wohnfläche von insgesamt knapp 1600 Quadratmeter 24 Wohnungen, die in Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Mietwohnungen aufgeteilt sind. Die Kaltmiete beträgt 13,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Monat. „Bei den heutigen Baukosten könnten wir das nicht mehr anbieten“, so der GWO-Vorstand. „Da wären schon 25 Euro pro Quadratmeter notwendig, um wirtschaftlich zu bleiben.“

Zusätzlich zu den Wohnungen gibt es im Erdgeschoss eine Filiale der Mittelbiberacher Bäckerei Keim & Brecht inklusive Café. In der darunterliegenden Tiefgarage stehen 35 Stellplätze zur Verfügung plus weitere vier Außenstellplätze. Das Gebäude erfüllt außerdem energetisch die Anforderungen an das KfW-Effizienzhaus 55 und ist mit einer Luftwärmepumpe ausgestattet, die über eine eigene Photovoltaikanlage betrieben wird, die auf den Dächern installiert wird. Damit möchte die GWO sicherstellen, dass auch die Nebenkosten möglichst gering ausfallen und zudem wird ein entsprechender Beitrag für die CO2-Einsparung geleistet.

Auftrag: bezahlbaren Wohnraum schaffen

„Mit diesem architektonisch anspruchsvollen Gebäude setzt die GWO am Eingang zum Wohngebiet Hauderboschen ein Zeichen“, sagt Ralf Miller, Erster Bürgermeister der Stadt Biberach. „Es ist ein städtebaulich prägendes Objekt und wir freuen uns schon auf die Fertigstellung.“ Die GWO sei ein langjähriger vertrauensvoller Partner für die Stadt, „und wir hoffen, dass Sie sich auch künftig auf weitere Bauplätze bewerben“. Aktuell stellt die GWO in Biberach rund 209 Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt bereit, hinzu kommen noch 622 Wohnungen, die sie verwalten. „Das ist ein großer Anteil, der sich sehen lassen kann“, so Miller. Im Durchschnitt liege die Kaltmiete bei sieben Euro. Und damit kommt die GWO ihrem Auftrag, bezahlbaren Wohnraum für eine breite Schicht der Bevölkerung zu schaffen, nach.