24-Jähriger greift Kontrahenten mit Messer an

Mit Fahrradschlössern aufeinander eingeschlagen und ein Messer gezogen: Ein Streit zwischen mehreren Personen ist am Montagnachmittag in Biberach eskaliert. Zwei Männer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf. Demnach kam es in der Freiburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Laut ersten Erkenntnissen soll es zunächst zu verbalen Unstimmigkeiten zwischen vier Personen gekommen sein. Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Krankenhaus wieder verlassen

Im Laufe der Auseinandersetzung habe ein 24-Jähriger wohl ein Messer gezogen und damit seinen 27-jährigen Kontrahenten verletzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch sollen ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger mit Fahrradschlössern aufeinander eingeschlagen haben.

Der Rettungsdienst brachte die 20 und 27 Jahre alten Männer mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Das konnten sie zwischenzeitlich wieder verlassen.

Beim Eintreffen der Polizei war der 24-Jährige geflüchtet. Den 21-Jährigen brachten die Polizisten auf ein Polizeirevier. Nach dem 24-Jährigen fahndete die Polizei. Der erschien etwa 20 Minuten später auf einem Polizeirevier und stellte sich.

Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und prüft auch wie es zu dieser Auseinandersetzung kam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer das Polizeirevier wieder verlassen.