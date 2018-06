23 863 Biberacher haben Stimmrecht

Auch in Biberach ist die Briefwahlquote wie in anderen Kommunen vor der Bundestagswahl am Sonntag auf einem Rekordniveau. Bis Freitagmittag hatten knapp 5500 der 23 863 Wahlberechtigten in Biberach Briefwahlunterlagen angefordert, das sind rund 23 Prozent.

Im Fall einer plötzlichen Erkrankung können Briefwahlunterlagen mit einer Vollmacht des Wahlberechtigten von den Angehörigen noch bis Sonntag, 15 Uhr auf dem Biberacher Rathaus abgeholt werden, erläutert Andrea Appel, die bei der Stadt für die Organisation der Wahl verantwortlich ist. Bis Sonntag, 18 Uhr, müssen Briefwahlunterlagen in den gekennzeichneten Briefkasten am Haupteingang des Rathauses eingeworfen werden. „Nicht eingeworfen werden dürfen Wahlbriefe in die Briefkästen anderer städtischer Einrichtungen wie zum Beispiel an den Ortsverwaltungen oder der Volkshochschule“, sagt Appel, „diese Briefkästen werden am Sonntag nicht geleert.“

Für alle, die ihre Stimmen am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr abgeben, hat die Stadt 21 Wahllokale im Stadtgebiet und den Teilorten eingerichtet. In welchem Wahllokal man wählen muss, steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Rund 230 Helfer hat die Stadtverwaltung eingeteilt, um die Bundestagswahl in Biberach abzuwickeln. Ab 18 Uhr werden die Stimmen gezählt, Andrea Appel rechnet bis 20 Uhr mit einem Ergebnis. „Unser Nadelöhr sind die vier Briefwahlbezirke“, sagt sie. Aufgrund der Menge an Briefwählern hätte die Stadt eigentlich fünf Bezirke bilden können. „Das Problem ist, dass wir nicht genügend Wahlvorstände finden“, sagt sie. Im Übrigen gehe es bei der Auszählung nicht um Schnelligkeit, sondern um Genauigkeit. „Daran halten wir uns auch diesmal“, sagt Appel.

Wer die Wahl „live“ verfolgen will, kann ab 18 Uhr in die Wahllokale zur Auszählung kommen, denn diese ist öffentlich. Des Weiteren wird im Foyer des Biberacher Rathauses eine Leinwand aufgebaut, auf der das jeweils aktuelle Ergebnis aus der Stadt sowie die Hochrechnungen auf Bundesebene angezeigt werden sollen.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtet am Sonntagabend auf schwäbische.de sowie in der Montagsausgabe über den Wahlausgang in Bund, Land und dem Wahlkreis Biberach.