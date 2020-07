2,25 Millionen Euro für Schüler-Laptops und -Tablets

Mit rund 2,25 Millionen Euro unterstützen Bund und Land Schüler im Landkreis, die bisher aufgrund fehlender Ausstattung beim digitalen Homeschooling das Nachsehen hatten. Mit diesem Betrag können der Landkreis, die Städte und Gemeinden ihre Schulen jetzt mit Laptops und Tablets ausstatten. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

„Fehlende Laptops und Tablets in Familien waren und sind eine Schwachstelle und ein Kritikpunkt, weshalb Schüler am digitalen Fernunterricht nicht oder nur unzureichend während der Corona-Pandemie teilnehmen können“, so das Landratsamt. Da seien einerseits mehrere schulpflichtige Kinder, die auf den Familien-Laptop zurückgreifen müssten oder andererseits sozial schwache Familien, die keine oder nur geringe Mittel zum Kauf der Geräte zur Verfügung hätten.

Circa 4500 Endgeräte aber auch Videokonferenzsysteme für Schulen können mit diesem Betrag beschafft werden. Landrat Heiko Schmid dazu: „Das Virus ist nach wie vor unter uns. Wir müssen wachsam sein. Gerade auch wenn nach den Sommerferien der Schulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen wieder aufgenommen werden soll, wird Homeschooling eine Rolle spielen.“ Dabei seien Endgeräte wie Tablet und Laptops wichtige Bestandteile, so Schmid, der auch auf die Unterstützung von Kreissparkasse Biberach und den Volks- und Raiffeisenbanken der Region in den vergangenen Wochen verweist. „Sie haben den Schulen dankenswerterweise Geräte zur Verfügung gestellt. Jetzt ziehen Bund und Land endlich nach und unterstützen die Familien.“

Die Verteilung der Geräte erfolgt direkt über die Schulen. Das Kultusministerium geht davon aus, dass diese den besten Blick dafür haben, welche Schüler Bedarf haben. Sie erhalten deshalb freie Hand, die Geräte nach pädagogischen und sozialen Gesichtspunkten zur Ausleihe zu vergeben. „Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass aufgrund dieses Geldsegens die Geräte auch rechtzeitig zum Schuljahresbeginn an die Schulen ausgeliefert werden können“, heißt es in der Pressemeldung abschließend.