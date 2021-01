21-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ein 21-jähriger Autofahrer wird am Mittwoch von der Polizei ohne Führerschein erwischt. Gegen 10.45 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den VW in der Schulstraße in Biberach. Am Steuer saß ein 21-Jähriger. Bis die Beamten ihr Fahrzeug gewendet hatten und den VW erreichten, hatte der 21-Jährige zwischenzeitlich mit seinem 20-jährigen Beifahrer die Plätze getauscht. Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige keinen Führerschein hat. Beide Männer sehen nun Strafanzeigen entgegen.