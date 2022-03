20 000-Euro-Spende für die Ukraine-Hilfe

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine hat sich die Kreissparkasse Biberach dazu entschlossen, 20 000 Euro als Hilfe für die in der Region angekommenen Menschen zu spenden. Die Caritas Biberach-Saulgau hat die Sparkasse hierbei unterstützt und auf dem Spendenkonto der Liga der freien Wohlfahrtspflege das Geld in Empfang genommen. Das teilt die Kreissparkasse in einer Pressemeldung mit.

„Ich bin sehr dankbar, dass die Kreissparkasse Biberach hier ein Zeichen setzt und mit ihrer Spende die Liga der freien Wohlfahrtspflege bei deren direkter unbürokratischer Hilfe für die vertriebenen Menschen aus der Ukraine unterstützt. Ich werde mich im Sozialausschuss und im Kreistag dafür einsetzen, dass der Landkreis hier eine weitere, namhafte Unterstützung auf den Weg bringt“, betonte Landrat Heiko Schmid, Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse, bei der Übergabe.

Von den vielen Geflüchteten werden einige auch im Landkreis Biberach Sicherheit suchen. Mehr als 500 Ukrainerinnen und Ukrainer sind schon im Landkreis angekommen und zum großen Teil privat untergekommen.

„In dieser äußerst gefährlichen wie vernichtenden Situation ist es das Mindeste, dass wir uns mit der ukrainischen Bevölkerung vor Ort und all den Hunderttausenden, die sich derzeit auf der Flucht vor diesem Angriffskrieg befinden, solidarisieren“, begründete Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, die Spende. Wie wichtig die finanzielle Unterstützung derzeit ist, erläuterte Peter Grundler von der Caritas Biberach-Saulgau: „In solch einer dramatischen Situation zählt jede Spende und jeder persönliche Beitrag. Solche großen Spenden erleichtern uns, den Menschen hier vor Ort Überbrückungshilfen zu gewährleisten bis Regelleistungen fließen können. Es ist davon auszugehen, dass sich die Lage und der Bedarf noch weiter zuspitzen werden“, so Grundler.