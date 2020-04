2000 Einkaufsgutscheine für Klinikmitarbeiter

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach haben bereits vor der Corona-Pandemie 2000 Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft Biberach im Gesamtwert von 44 000 Euro gekauft. Diese sollen den Mitarbeitern zu Gute kommen.

Die Gutscheine im Wert von je 22 Euro sind eine Sonderzuwendung an die Mitarbeiter als Dank für die Flexibilität bei kurzfristigen Einsätzen oder Schichtdiensten. Die Werbegemeinschaft übernahm den Druck der Sana-Sonderedition und die technische Abwicklung. Der Betrag ergibt sich aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbetrag von monatlich 44 Euro für Sonderzuwendungen.

Bei der Werbegemeinschaft freut man sich über die Aktion der Klinik: „Sie ist eine tolle Möglichkeit, den Mitarbeitern und Pflegekräften ein Extra-Dankeschön zu sagen – und zudem für die Biberacher Geschäfte eine echte Win-Win-Situation“, so Gustav Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Einlösen können die Klinik-Mitarbeiter ihre Gutschein in mehr als 120 Biberacher Geschäften, die Mitglied der Werbegemeinschaft sind. „So bleibt das Geld in der Stadt und sorgt für einen Umsatz, der vielen Betrieben nach der Schließungszeit bestimmt gut tut“, so Eisinger.