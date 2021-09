20 Schüler erhalten wichtiges Sprachenzertifikat

20 Schülerinnen und Schüler der Dollinger-Realschule haben ihr weltweit anerkanntes Sprachenzertifikat des Cambridge-Instituts überreicht bekommen.

Die Neuntklässler stellten sich mit großer Motivation dieser Herausforderung, welche eine mündliche Prüfung durch examinierte Muttersprachler sowie eine schriftliche Prüfung in den Bereichen Hören, Lesen und Schreiben beinhaltet. Dieser Prüfungsjahrgang profitierte deutlich von der Neueinteilung der Niveaus des CEFR (Common European Framework Reference), da acht Prüflinge durch hervorragende Leistungen sogar das erhöhte Niveau B2 erreichten. Da die Vorbereitung dieses Jahr an drei Nachmittagen auch im Homeschooling stattfand, mussten die Prüflinge zum normalen täglichen Unterricht nach Stundenplan zusätzlich Selbstdisziplin, Selbstorganisation und Eigeninitiative für die Vorbereitung zur Prüfung aufbringen.

Die Dollinger Realschule bietet das Cambridge-Zertifikat seit 2017 an und ist seit 2019 Prüfungsstandort. Die Auswahl der Kandidaten findet über die Englischlehrer statt, welche in den neunten Klassen unterrichten. Die Fachleiterin Petra Warthemann, welche die Organisation und Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler übernahm, ist stolz auf die Leistungen der Gruppe, da jeder angemeldete Schüler die Prüfung bestanden hat und besonders im mündlichen Bereich und im Hörverstehen volle Punktzahl erreicht wurden. Hier einige Äußerungen, warum die Absolventen am Kursteil genommen haben: Schülerin Maya Pelz, Klasse 9 d, meinte: „Vom Cambridge-Zertifikat erhoffe ich mir eine bessere Chance bei Bewerbungen und bei der Vorbereitung habe ich nebenbei meine Sprachkenntnisse verbessert!“ Schüler Larry Lufts Intention für den Kurs ist, dass er sich eine bessere Qualifikation für seinen Traumberuf des Immobilienmaklers erhofft, da er in diesem Berufsfeld auch internationale Interessenten auf Englisch beraten muss.

Der Kurs wurde dankenswerter Weise wieder vom Förderverein der Dollinger-Realschule finanziell unterstützt.

Die Prüfung auf dem Niveau B1 haben bestanden: Sophie Ludwig, Valeria Wart, Katja Spliethoff, Luisa Ehrmann, Larry Luft, Sophie Deibler, Dustin Duscha, Fabrice Kessenheimer, Leon Schubert, Jannik Mohr, Melani Drmac und Selina Schmid. Das Zertifikat auf Niveau B2 erhielten: Jonathan Girsule, Maya Pelz, Aleksandar Popovic, Luka Zimmermann, George Gerges, Nick Hausler, Elias Schmid und mit höchster Punktzahl des Kurses Verena Romer.