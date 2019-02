20 Schüler besuchen neues Profilfach

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) ab Klasse acht das vierstündige Profilfach in den Bereichen Informatik, Mathematik und Physik (IMP). In diesem Fach lernen die Schüler die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht nur zu nutzen, sondern auch damit umzugehen. Im ersten Jahr belegten 20 Schüler das neue Fach.

Dabei werden die Schüler an die theoretischen Grundlagen der Informatik herangeführt und lernen auch das Programmieren kennen. Der Achtklässler Elias Götz freut sich: „Das Programmieren macht riesig Spaß, weil wir am Handy die Ergebnisse direkt überprüfen können.“ Und ergänzt: „Eines unserer nächsten Projekte ist die Funktionsweise einer Handykamera kennenzulernen.“

Parallel zu diesen Kompetenzen erwerben die Schüler die notwendigen Grundlagen aus der Mathematik und lernen Anwendungen aus der Physik kennen. Das am PG neu eingerichtete Fach soll die Kinder im Hinblick auf die Industrie 4.0 besser auf den Beruf vorbereiten.