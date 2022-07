20 kommunale Projekte werden gefördert

Der Verteilungsausschuss „Ausgleichstock“ beim Regierungspräsidium Tübingen hat am Donnerstag über das Förderprogramm für das Jahr 2022 entschieden. Mit Fördermitteln aus dem Ausgleichstock unterstützt das Land Baden-Württemberg seine Städte und Gemeinden überall dort, wo kommunale Vorhaben auf überschaubare Eigenmittel treffen. In diesem Jahr gehen dabei 3,4 Millionen Euro aus dem Fördertopf an insgesamt 20 Gemeinden im Landkreis Biberach.

„Mit den Geldern können unsere Kommunen zentrale Vorhaben umsetzen, für die bisher das eigene Finanzspektrum nicht ausgereicht hat. Ich halte es für richtig, dass das Regierungspräsidium dabei den Förderfokus erneut auf den Bau und die Sanierung von Schulen sowie von Kindergärten und Kinderkrippen legt“, sagt Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, zur heutigen Bekanntgabe der Ausgleichstockmittel. Gefördert werden neben dem Neubau von öffentlichen Einrichtungen auch Sanierungsmaßnahmen an bestehenden öffentlichen Gebäuden. Im Regierungsbezirk Tübingen stehen für das Förderjahr 2022 aus dem Ausgleichstock insgesamt 23,3 Millionen Euro zur erfügung. Hierfür hatten sich 142 Gemeinden mit 147 Anträgen und einer Antragssumme von rund 40,3 Millionen Euro beworben. Insgesamt 14 Anträge konnten nicht berücksichtigt werden.

In den Pflichtaufgabenbereich „Bau und Sanierung von Schulen sowie von Kindergärten und Kinderkrippen“ mit dem Schwerpunkt „Schaffung von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder“ fließen im Regierungsbezirk rund 13,2 Millionen Euro, was 56,7 Prozent der Zuschüsse entspricht. Weitere Förderschwerpunkte stellen die Feuerwehrhäuser und Feuerwehrfahrzeuge mit 3,41 Millionen Euro beziehungsweise 14,6 Prozent der Zuschüsse, der Straßenbau mit 2,69 Millionen Euro beziehungsweise 11,5 Prozent der Zuschüsse, die sonstigen gemeindlichen Einrichtungen mit 1,44 Millionen Euro, 6,1 Prozent der Zuschüsse, sowie der Breitbandausbau und der Ausbau des Glasfasernetzes mit 0,9 Millionen Euro beziehungsweise 3,9 Prozent der Zuschüsse dar.

Fördergelder fließen auch für Projekte, wie die Modernisierung des Brandschutzes der Schwimmhalle in Eberhardzell, eine Lagerhalle und Gärtnerei für den Betriebshof in Riedlingen oder die Umnutzung der Schulungsräume der Turnhalle in Uttenweiler. Daneben soll auch die Sanierung der Grundschule Langenenslingen, die Sanierung der Grund- und Werkrealsschule in Mietingen und eine Pumptrack-Anlage in Schemmerhofen gefördert werden.