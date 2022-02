20 Jahre Rißegger Frauenchor FiS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Februar 2002 trafen sich in Rißegg circa 20 Frauen zum gemeinsamen Singen. Nicht die traditionelle Chorliteratur, sondern die Hits der Pop- und Rockmusik wurden unter Anleitung von Monika Lessmeister ausprobiert und fanden bei allen Sängerinnen schnell großen Anklang. Ein neuer Chor war geboren. Bereits im Sommer nach dem ersten kleinen öffentlichen Auftritt in Rißegg merkten die Sängerinnen, dass diese Art des Chorsingens nicht nur riesig Spaß macht, sondern auch beim Publikum sehr gut ankommt. Danach verdoppelte sich die Anzahl der Sängerinnen auch schlagartig.

Um die Verbindung zwischen Chor und Publikum zu intensivieren, wurde schnell auf ein Notenblatt verzichtet. Dies lässt mehr Raum für Bewegung und Bühnenpräsenz. Dazu hatte der Chor das große Glück mit Lorenz Lessmeister auf einen hauseigenen Pianisten zurückgreifen zu können. Hinzu kamen weitere aus dem Chor angeheiratete und verwandte Biberacher Musiker. So brachte der Frauenchor zusammen mit seiner Band ein ansprechendes und abwechslungsreiches Repertoire auf die Bühne, das den Bogen von Rock und Pop über alte Schlager bis hin zu Swing spannt. Inhaltlich finden sich Themen über die Liebe, Frauen und Männer sowie Friedenslieder und geistliche Lieder im Programm.

Dass sowohl Chorleitung, als auch Musiker stets ohne festes Honorar und aus purer Freude an der Musik dabei sind, hatte zum Ergebnis, dass FiS bis Ende 2019 mit Konzerterlösen viele soziale Projekte mit circa 18 000 Euro unterstützen konnte.

Heute hat FiS 48 aktive Sängerinnen, davon 41 aus der Anfangszeit. 20 Jahre gemeinsam im Chor singen, heißt auch, dass wir alle gemeinsam 20 Jahre älter geworden sind. So muss man sich für das Einstudieren neuer Lieder mehr Zeit nehmen und auch das auswendig Singen und Abrufen der vielen einstudierten Titel fordert unsere Gedächtnisleistung. Der Anspruch an den Klangkörper und an eine gute Intonation bleibt. Die Liedauswahl ist so, dass der Sopran noch mit Leichtigkeit die Höhen und der Alt mit Treffsicherheit die Tiefen erreichen kann. Der Rhythmus und die Bewegungen müssen den Chor locker und natürlich agieren lassen. Wir stellen uns der Herausforderung gemeinsam singend älter zu werden. Als freundschaftlich verbundene Gemeinschaft, authentisch und mit großer Freude am Chorsingen werden wir uns weiterhin gerne dem treuen Publikum als FiS – Frauen in Stimmung - präsentieren.